Тільки протягом останньої доби ЗСУ знищили на фронті 1320 одиниць особового складу. Проте втрати ворогів можуть бути більшими, адже порахувати їх через інтенсивні бої важко.

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Які втрати ворога на війні в Україні

особового складу – орієнтовно 481 030 (+1320) осіб;

танків – 7 449 (+15);

бойових броньованих машин – 14 353 (+40);

артилерійських систем – 12 442 (+55);

РСЗВ – 1064 (+2);

засоби ППО – 796 (+1);

літаків – 349 (+0);

гелікоптерів – 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9868 (+42);

крилаті ракети – 2193 (+1);

кораблі, катери – 26 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 16755 (+64);

спеціальна техніка – 2040 (+9).



Втрати ворога станом на 11 травня 2024 року

Втрати росіян під час наступу на Харківщині