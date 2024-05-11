Тільки протягом останньої доби ЗСУ знищили на фронті 1320 одиниць особового складу. Проте втрати ворогів можуть бути більшими, адже порахувати їх через інтенсивні бої важко.
Дивіться також На Харківщині нацгвардійці знищили БМП з російським десантом
Які втрати ворога на війні в Україні
- особового складу – орієнтовно 481 030 (+1320) осіб;
- танків – 7 449 (+15);
- бойових броньованих машин – 14 353 (+40);
- артилерійських систем – 12 442 (+55);
- РСЗВ – 1064 (+2);
- засоби ППО – 796 (+1);
- літаків – 349 (+0);
- гелікоптерів – 325 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9868 (+42);
- крилаті ракети – 2193 (+1);
- кораблі, катери – 26 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16755 (+64);
- спеціальна техніка – 2040 (+9).
Втрати ворога станом на 11 травня 2024 року
Втрати росіян під час наступу на Харківщині
- Російські окупанти посилили атаки на Харківську область та вдосвіта 10 травня намагались прорвати нашу лінію оборони на Харківщині.
- Ввечері 10 травня з'явилися перші фотодокази втрат росіян під час штурму. Зокрема, під час штурму нашого кордону частину ворожої колони знищили ще на підході, а інша частина змогла прорватися. Наші військові шукали їх по посадках.
- Також наша Нацгвардія знищила російську бойову машину із російським десантом. Це трапилось під час спроби прориву російських військ.