У Кремлі цілеспрямовано усувають від влади високопосадовців міноборони. Звинувачення в корупції, ймовірно, є приводом для звільнення, а не справжньою причиною.

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У Росії кадрові зміни

Кремль усуває конкретних людей, які втратили довіру міноборони. Слідчий комітет Росії оголосив 23 травня оголосив про арешт заступника начальника Генерального штабу і начальника Головного управління зв'язку генерал-лейтенанта Вадіма Шамаріна та керівника Департаменту державних закупівель Міністерства оборони Росії Владіміра Вертелецького.

Шамаріна звинувачують в отриманні хабаря в розмірі щонайменше 36 мільйонів рублів (близько 392 тисяч доларів), а двоє фігурантів справи з російської телекомунікаційної галузі погодилися свідчити проти нього.

Вертелецького також звинувачують у корупції та отриманні великого хабаря. Мовиться про загальну суму збитків у 70 мільйонів рублів (763 тисячі доларів).

Крім цього, ще п'ятеро високопоставлених чиновників Міноборони Росії та колишніх військових командирів були заарештовані за звинуваченнями в корупції після арешту заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова.

Російські джерела також стверджують, що ще 6 посадовців хочуть подати у відставку після того, як Сєргєя Шойгу усунули з посту очільника міноборони Росії.

Російські ультранаціоналістичні військові блогери стверджують, що міністерство оборони Росії звільнило командувача 20-ї загальновійськової армії генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова. Водночас у ISW не можуть підтвердити звільнення Ахмедова.

Заяви про його відставку привертають увагу, оскільки це буде перше звільнення офіцера, який командує російськими військами в Україні під час цієї хвилі звільнень. Наразі 20-та ОМСБр зосереджена на наступальних операціях на Лиманському напрямку і не змогла досягти значних тактичних успіхів у цьому районі під час наступу на Харківсько-Луганській осі взимку-навесні 2024 року.

Звільнення, ймовірно, можуть загрожувати значній кількості російських офіцерів.

Звільнення Шойгу спричинило відхід наближених до нього осіб з міноборони Росії