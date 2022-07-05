Россияне уже не скрывают, что обстреливают Донецк

На обстрелы Донецка со стороны России обратил внимание Денис Казанский. Дончане фиксируют на видео, что обстрел города ведется с территории самого Донецка.

Кстати Оккупанты готовят наступление на Бахмут и Северск, – ISW

На видео отчетливо слышен звук выстрела, а через несколько секунд "прилет" по Донецку. Если раньше оккупационная власть кормила местных жителей сказками об обстрелах, то теперь вообще ничего не объясняет.

Оккупанты стреляют по Донецку с территории Донецка – видео

Что известно об обстрелах Донецка

С тех пор как Украина потеряла контрольным над Донецком украинские военные никогда не обстреливали гражданские объекты города. По сути, Донецк, находясь уже 8 лет под российской оккупацией, жил мирной жизнью насколько это возможно.

Но в июне 2022 года в Донецке участились взрывы, в частности, фиксировали "прилеты" в гражданские объекты. В начале июня в Центре противодействия дезинформации при СНБО информировали, что Россия массово обстреляла Донецк, чтобы обвинить в этом Вооруженные Силы Украины.

Впрочем, план оккупантов потерпел неудачу, поскольку дончане заметили, что обстрел велся с территории, которую контролируют российские военные, а не украинские силы.

Россия обстреливает Донецк, чтобы отвлечь внимание местного населения от социальных проблем, а также подавить повстанческое движение. Российские оккупанты пытаются запугать местное население обстрелами и посеять панику.

В июне российские военные обстреливали Донецк из Макеевки. Кроме того, враг вел огонь по Донецку с его же окрестностей.

4 июля российские оккупационные войска снова начали накрывать огнем районы Донецка. По состоянию на вечер было очень много попаданий в гражданские объекты, среди которых есть детский сад и многоэтажка. Таким образом, россияне "ответили" на то, что ВСУ нанесли удар по их военной инфраструктуре.

Это важно – ВСУ оставили Лисичанск без потерь: смотрите видео