Телеграм-каналы пишут, что россияне обстреляли Донецк, который находится под оккупацией. До этого они неоднократно отмечали, что после захвата Авдеевки там станет спокойнее, ведь наши военные не смогут целиться по вражеским объектам, передает 24 Канал.

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Россияне ударили сами по себе

Донец оказался под мощным обстрелом. На месте прилета сформировалась глубокая воронка. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко написал, что судя по месту воронки, прилетело не со стороны ВСУ, то есть россияне сами ударили по себе.

Под обстрелом находился центр Донецка. После этого дым начал подниматься в районе здания облгосадминистрации ("дом правительства ДНР"). Также пожар начался в Красногвардейском районе оккупированной Макеевки после обстрела.

Центр Донецка оказался под обстрелом: смотрите видео

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