О взрывах в городе сообщили около 9 часов утра. Серию было слышно во всех районах Мариуполя. По данным СМИ, особенно громко – в Приморском, передает 24 Канал.
Кстати На Востоке Воздушные силы уничтожили сразу 3 российских истребителя
Что уже известно о взрывах
Сопротивление сообщает о минус одном российском самолете. Советник городского главы рассказал, что было два взрыва.
После чего зафиксировано падение воздушной цели над Приморским районом Мариуполя в направлении села Рыбацкое. Мариупольский район подтверждает падение в районе села Рыбацкое. Точное место падения установить на сейчас невозможно,
– отметил Петр Андрющенко.
Также добавил, что все подъезды и подходы в район изолированы. Большая концентрация оккупантов.
Учитывая опыт наших источников информации, это либо вражеский самолет, либо БПЛА самолетного типа, но размером с самолет,
– написал советник мэра.
Также добавил, что стоит подождать данные Воздушных сил. Впрочем, учитывая реакцию россиян и даже попытку разогнать тезис, мол, на подлете к Мариуполю якобы "был сбит вражеский истребитель", ждем хорошие новости, добавил Андрющенко.
В районе села Рыбацкое падение воздушной цели / Скриншот из телеграма Андрющенко
Около 10 часов Петр Андрющенко написал, что воздушная цель была сбита на обратном движении из Донецка в направлении Приморско-Ахтарска (Эйска). До того наблюдали заход самолетов с Приморско-Ахтарского направления в сторону Донецка.
Интересно, что вскоре возле Мариуполя снова раздавались взрывы. Работала российская "Пе-Ве-О".
Накануне ВСУ сбили 4 российских истребителя
- Отметим, что 17 февраля украинские защитники уничтожили на Востоке сразу 3 вражеских самолета. В частности, два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35.
- Об успешной работе военных сообщил командующий Воздушных сил.
- Николай Олещук уточнил, что российские самолеты сбили утром 17 февраля на Восточном направлении.
- Интересно, что около 6 утра 18 февраля воины воздушного командования "Восток" приземлили еще один российский Су-34.