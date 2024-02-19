Про вибухи в місті повідомили близько 9 години ранку. Серію було чути в усіх районах Маріуполя. За даними ЗМІ, особливо гучно – у Приморському, передає 24 Канал.

До речі На Сході Повітряні сили знищили відразу 3 російські винищувачі

Що вже відомо про вибухи

Спротив повідомляє про мінус один російський літак. Радник міського голови розповів, що було два вибухи.

Після чого зафіксовано падіння повітряної цілі над Приморським районом Маріуполя в напрямку села Рибацьке. Маріупольський район підтверджує падіння в районі села Рибацького. Точне місце падіння встановити на зараз неможливе,

– зазначив Петро Андрющенко.

Також додав, що всі під'їзди й підходи в район ізольовано. Велика концентрація окупантів.

З огляду на досвід наших джерел інформації, це або ворожий літак, або БпЛА літакового типу, але розміром з літак,

– написав радник мера.

Також додав, що варто почекати дані Повітряних сил. Втім, з огляду на реакцію росіян та навіть спробу розігнати тезу, мовляв, на підльоті до Маріуполя нібито "був збитий ворожий винищувач", чекаємо добрі новини, додав Андрющенко.

У районі села Рибацьке падіння повітряної цілі / Скриншот з телеграму Андрющенка

Близько 10 години Петро Андрющенко написав, що повітряну ціль було збито на зворотному руху з Донецька в напрямку Приморсько-Ахтарська (Ейська). До того спостерігали захід літаків з Приморсько-Ахтарського напряму в бік Донецька.

Напередодні ЗСУ збили 4 російські винищувачі

Зауважимо, що 17 лютого українські захисники знищили на Сході одразу 3 ворожі літаки. Зокрема, два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.

Про успішну роботу військових повідомив командувач Повітряних сил.

Микола Олещук уточнив, що російські літаки збили вранці 17 лютого на Східному напрямку.

Цікаво, що близько 6 ранку 18 лютого воїни повітряного командування "Схід" приземлили ще один російський Су-34.

Зверніть увагу! Станом на ранок 19 лютого Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України 336 своїх літаків.