Телеграм-канали пишуть, що росіяни обстріляли Донецьк, який перебуває під окупацією. До цього вони неодноразово наголошували, що після захоплення Авдіївки там стане спокійніше, адже наші військові не зможуть цілити по ворожих об'єктах, передає 24 Канал.

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Росіяни вдарили самі по собі

Донець опинився під потужним обстрілом. На місці прильоту сформувалась глибока вирва. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко написав, що судячи з місця вирви, прилетіло не з боку ЗСУ, тобто росіяни самі вдарили по собі.

Під обстрілом перебував центр Донецька. Після цього дим почав здійматися в районі будівлі облдержадміністрації ("будинок уряду ДНР"). Також пожежа розпочалася у Червоногвардійському районі окупованої Макіївки після обстрілу.

Центр Донецька опинився під обстрілом: дивіться відео

В окупованому Маріуполі 19 лютого пролунали вибухи