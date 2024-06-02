Про це в ефірі телемарафону розповів речник Оперативно-тактичного угруповування військ "Харків" Юрій Повх. Також він зазначив, що лише за останню добу на одному Харківському напрямку ворог втратив понад сотню своїх бійців.
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Ситуація поблизу Золочева
Юрій Повх вказав, що війскові оперують лише фактами – наразі на цій ділянці активності немає.
На даний час активних дій ворога на Золочівському напрямку немає. Але Сили оборони завжди напоготові і чекають будь-яких дій ворога на всіх напрямках,
– вказав він.
Речник розповів, що станом на ранок на Харківському напрямку бої точаться у напрямку населених пунктів Вовчанськ та Стариця. Втрати ворога за добу на цьому напрямку складають 115 осіб пораненими та вбитими.
Водночас Повх вказав, що окупанти використовують для атак тактику малих груп під прикриттям артилерії.
Ситуація на Харківщині
- Вдень 2 червня у Генштабі повідомили, що на Харківському напрямку від початку доби триває бій в районі Стариці. Ситуація контрольована. Сили оборони продовжують заходи щодо посилення переднього краю оборони. Там зазначили, що у боях загинуло 34 росіян, решта – поранені.
- В Інституті вивчення війни зазначають, що наступ росіян у Харківській області зупинився. Російська армія не змогла ефективно ізолювати поле бою, українські безпілотники завадили російській піхоті просуватися, а контрбатарейні дії не стримали вогонь української артилерії.
- Водночас низка західних країн дозволила Україні використовувати передану ними зброю для ураження цілей на території Росії. Юрій Повх зазначив, що тепер Україна може завдавати ударів по місцях, де ворог зосередив свої війська, техніку та склади постачання, які використовуються росіянами для атак.