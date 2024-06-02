Від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратила тисячі одиниць різної техніки та зброї. У Генштабі ЗСУ розповіли, які загальні бойові втрати ворога.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

  • особового складу – близько 509860 (+1080) осіб,
  • танків – 7765 (+25);
  • бойових броньованих машин – 14980 (+33);
  • артилерійських систем – 13233 (+49);
  • РСЗВ – 1089 (+ 1);
  • засобів ППО – 821 (+6);
  • літаків – 357 (+0);
  • гелікоптерів – 326(+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 10699 (+82);
  • крилатих ракет – 2268 (+38);
  • кораблів/катерів – 27 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18092 (+86);
  • спеціальної техніки – 2195 (+14).


Втрати ворога на 2 червня / Інфографіка Генштабу ЗСУ