Спільнота "Кіберборошно" зіставила відеокадри з формою командної машини РЛС "Небо" і дійшла висновку, що це саме вона. Супутникові знімки, зроблені після удару, також підтверджують наявність елементів комплексу "Небо" на аеродромі.
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Що вдалося знайти журналістам
OSINT-спільнота підтвердила теорію про те, що у поблизу Луганська було знищено російську РЛС "Небо".
Проаналізувавши знімки Луганського аеродрому за 28 травня, ми дійшли до висновку, що імовірно були пошкоджені складові 55Ж6М "Небо-М", а саме РЛМ-М радар та РЛМ-Д радар,
– написали вони.
Що знайшли дослідники / Фото "Кіберборошна"
Додатково, під час аналізу супутникових знімків, було виявлено нову споруду на території льотного училища. Ця будівля має незвичайну форму і, ймовірно, є ангаром для машин зі складу РЛС.
Дрони СБУ знищили в Криму РЛС "Небо-СВУ"
- У ніч з 29 на 30 травня росіяни втратили комплекс дальнього радіолокаційного виявлення "Небо-СВУ", вартістю близько 100 мільйонів доларів. За повідомленнями джерел, комплекс був уражений дронами, розробленими військовими контррозвідниками СБУ.
- Радіолокаційна станція, встановлена поблизу Армянська, забезпечувала захист об'єктів у Криму та контролювала ділянку фронту завдовжки 380 кілометрів. Після атаки дронів, засоби космічної розвідки зафіксували вимкнення випромінювання радарів комплексу "Небо-СВУ", яке більше не поновлювалося.
- Джерела підкреслюють, що ця спецоперація СБУ зробила російську ППО "сліпою" на значній ділянці фронту.