Сообщество "Киберборошно" сопоставило видеокадры с формой командной машины РЛС "Небо" и пришло к выводу, что это именно она. Спутниковые снимки, сделанные после удара, также подтверждают наличие элементов комплекса "Небо" на аэродроме.
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Что удалось найти журналистам
OSINT-сообщество подтвердило теорию о том, что вблизи Луганска была уничтожена российская РЛС "Небо".
Проанализировав снимки Луганского аэродрома за 28 мая, мы пришли к выводу, что вероятно были повреждены составляющие 55Ж6М "Небо-М", а именно РЛМ-М радар и РЛМ-Д радар,
– написали они.
Что нашли исследователи / Фото "Киберборошна"
Дополнительно, при анализе спутниковых снимков, было обнаружено новое сооружение на территории летного училища. Это здание имеет необычную форму и, вероятно, является ангаром для машин со склада РЛС.
Дроны СБУ уничтожили в Крыму РЛС "Небо-СВУ"
- В ночь с 29 на 30 мая россияне потеряли комплекс дальнего радиолокационного обнаружения "Небо-СВУ", стоимостью около 100 миллионов долларов. По сообщениям источников, комплекс был поражен дронами, разработанными военными контрразведчиками СБУ.
- Радиолокационная станция, установлена вблизи Армянска, обеспечивала защиту объектов в Крыму и контролировала участок фронта длиной 380 километров. После атаки дронов, средства космической разведки зафиксировали отключение излучения радаров комплекса "Небо-СВУ", которое больше не возобновлялось.
- Источники подчеркивают, что эта спецоперация СБУ сделала российскую ПВО "слепой" на значительном участке фронта.