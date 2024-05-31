Об этом сообщили источники 24 Канала. Комплекс был установлен вблизи Армянска и контролировал участок фронта в около 380 километров.

Интересно Как выглядит пораженный паром в Керченской переправе: OSINT-аналитики показали яркие фото

Дроны СБУ уничтожили российскую РЛС

В ночь с 29 на 30 мая у россиян стало меньше на один комплекс дальнего радиолокационного обнаружения "Небо-СВУ" стоимостью около 100 миллионов долларов. Как сообщают источники, комплекс поразили дроны, которые являются собственной разработкой военных контрразведчиков СБУ.

Радиолокационная станция была установлена вблизи Армянска. Мощность комплекса обеспечивала защиту объектов в Крыму и контролировала участок фронта в 380 километров.

По данным источника, после атаки дронов СБУ средства космической разведки зафиксировали отключение излучения радаров РЛС и больше его не фиксировали.

Данная спецоперация СБУ сделала российскую ПВО "слепой" на значительном участке фронта,

– отмечают источники.



Уничтоженная в Крыму РЛС "Небо-СВУ" / Фото предоставлено источниками 24 Канала

На вражеских военных объектах два дня подряд раздаются взрывы