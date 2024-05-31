В пятницу, 31 мая, заместитель главы Генерального штаба Сил обороны Эстонии полковник Март Вендла заявил, что Россия не убавляет интенсивности атак, хотя и не имеет успехов. По его словам, оккупанты будут пытаться удерживать инициативу до тех пор, пока окно возможностей полностью не закроется.

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Какова ситуация на фронте

Как констатировал военный Эстонии, на севере Харьковщины российские захватчики сосредоточились на создании буферной зоны на севере города Волчанск. Хотя все же захватчикам пришлось несколько замедлиться на соответствующем участке.

В свою очередь, Силы обороны Украины пытаются вернуть инициативу, но, вероятно, Кремль продолжит перебрасывать туда дополнительные войска.

Общий фокус боевых действий остается в районе Донецка, где с такой же интенсивностью продолжается наступление вооруженных формирований России. Там им удалось немного расширить территорию, которую они контролируют, небольшими тактическими продвижениями,

– цитируют журналисты полковника.

Основную боевую деятельность враг продолжает сосредотачиваться на Покровском наступательном направлении в районе Очеретино и Первомайска в районе Карловского водохранилища. Кроме того, оккупанты пытаются форсировать Часов Яр.

Несмотря на высокое давление на фронте, оборонительная деятельность Украины была относительно эффективной, а вооруженные силы России практически не достигли никаких оперативных целей на этом фронте,

– добавляет Март Вендла.

Обратите внимание! Как уточняют в Генеральном штабе Эстонии, без существенных изменений ситуация на южном участке фронта, а именно – в Запорожской области. Украинское войско продолжает удерживать свой плацдарм через реку Днепр.

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На днях аналитики из Института изучения войны писали, что российские оккупанты совершили четыре механизированные атаки в Донецкой области. Захватчики не достигли значительных успехов, однако имели другую цель. Собственно, они проверяли реакцию Украины после боев на Харьковщине. Речь идет о таких атаках: