Аналитики ISW объяснили действия врагов в Донецкой области. Ведь 10 мая Россия начала наступление на Харьковщине.
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Зачем Россия действует в Донецкой области
Российские войска совершили 4 механизированные атаки силами ротных и меньших подразделений на нескольких оперативных направлениях в Донецкой области: они не достигли значительных успехов, но, вероятно, проверяли реакцию Украины после боев на Харьковщине,
– предположили специалисты.
По их данным, на кадрах от 27 – 28 мая, видно, как российские войска проводят усиленные взводные механизированные атаки:
- к востоку от Часового Яра,
- к востоку от Новопокровского,
- возле Новомихайловки,
- в Старомайорском.
По данным аналитиков ISW, оккупанты только незначительно продвинулись в атаках к востоку от Новопокровского и Старомайорского и не осуществили подтвержденных продвижений у Часового Яра или Новомихайловки.
"В последние дни российские войска уменьшили темп атак и продвижения на севере Харьковской области и увеличили темп атак в направлении Покровска (Авдеевки)", – объяснили аналитики.
В американском Институте изучения войны говорят, что эти российские механизированные атаки – по одной на каждом из нынешних четырех операционных направлений России – являются ограниченными, по сравнению с предыдущими российскими механизированными атаками в начале или во время наступательных усилий.
Аналитики ISW объяснили, что, вероятно, атаки 27 и 28 мая имели цель – оценить реакцию и оборонительные возможности украинских войск на Донецком направлении.
Кроме того, недавние российские наступательные усилия на севере Харьковской области, вероятно, были направлены на то, чтобы:
- воспользоваться нехваткой украинской живой силы и материальных средств до того, как ожидаемая военная помощь с Запада прибудет на линию фронта;
- создать возможности для российских войск в других местах.
Более того, российские войска, вероятно, стремились проверить, есть ли слабые места на линии фронта в Донецкой области.
Что сообщал Генштаб о действиях врага
- Вечером 28 мая Генштаб ВСУ сообщил, что враги нарастили интенсивность атак почти по всей линии фронта. Ведь боевых столкновений уже было 108.
- Кроме того, по состоянию на вечер 28 мая еще продолжались бои на 18 участках. Наиболее напряженной была ситуация на Покровском направлении. Однако Силы обороны сдерживали натиск и давали решительный отпор захватчикам.
- По Харьковщине, то враги 6 раз атаковали украинские позиции, еще продолжались два штурмовых действия россиян в районе Волчанска. К сожалению, оккупанты не прекращают применять управляемые авиационные бомбы, вражеская авиация делает смертоносные пуски с территории российской федерации без входа в воздушное пространство Украины. Подробнее о различных участках фронта – читайте по ссылке.