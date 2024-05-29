Аналітики ISW пояснили дії ворогів у Донецькій області. Адже 10 травня Росія почала наступ на Харківщині.
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Навіщо Росія діє на Донеччині
Російські війська здійснили 4 механізовані атаки силами ротних і менших підрозділів на кількох оперативних напрямках у Донецькій області: вони не досягли значних успіхів, але, ймовірно, перевіряли реакцію України після боїв на Харківщині,
– припустили фахівці.
За їхніми даними, на кадрах від 27 – 28 травня, видно, як російські війська проводять посилені взводні механізовані атаки:
- на схід від Часового Яру,
- на схід від Новопокровського,
- біля Новомихайлівки,
- в Старомайорському.
За даними аналітиків ISW, окупанти тільки незначно просунулися в атаках на схід від Новопокровського та Старомайорського та не здійснили підтверджених просувань біля Часового Яру чи Новомихайлівки.
"Останніми днями російські війська зменшили темп атак і просування на півночі Харківської області та збільшили темп атак у напрямку Покровська (Авдіївки)", – пояснили аналітики.
В американському Інституті вивчення війни кажуть, що ці російські механізовані атаки – по одній на кожному з нинішніх чотирьох операційних напрямів Росії – є обмеженими, порівняно з попередніми російськими механізованими атаками на початку або під час наступальних зусиль.
Аналітики ISW пояснили, що, ймовірно, атаки 27 і 28 травня мали мету – оцінити реакцію та оборонні можливості українських військ на Донецькому напрямку.
Окрім того, нещодавні російські наступальні зусилля на півночі Харківської області, ймовірно, були спрямовані на те, щоб:
- скористатися нестачею української живої сили та матеріальних засобів до того, як очікувана військова допомога із Заходу прибуде на лінію фронту;
- створити можливості для російських військ в інших місцях.
Ба більше, російські війська, ймовірно, прагнули перевірити, чи є слабкі місця на лінії фронту в Донецькій області.
Що повідомляв Генштаб про дії ворога
- Ввечері 28 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що вороги наростили інтенсивність атак майже по всій лінії фронту. Адже бойових зіткнень вже було 108.
- Окрім того, станом на вечір 28 травня ще тривали бої на 18 ділянках. Найбільш напруженою була ситуація на Покровському напрямку. Проте Сили оборони стримували натиск і давали рішучу відсіч загарбникам.
- Щодо Харківщини, то вороги 6 разів атакували українські позиції, ще тривали дві штурмові дії росіян в районі Вовчанська. На жаль, окупанти не припиняють застосовувати керовані авіаційні бомби, ворожа авіація робить смертоносні пуски із території російської федерації без входу у повітряний простір України. Детальніше про різні ділянки фронту – читайте за посиланням.