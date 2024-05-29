Аналітики ISW пояснили дії ворогів у Донецькій області. Адже 10 травня Росія почала наступ на Харківщині.

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Навіщо Росія діє на Донеччині

Російські війська здійснили 4 механізовані атаки силами ротних і менших підрозділів на кількох оперативних напрямках у Донецькій області: вони не досягли значних успіхів, але, ймовірно, перевіряли реакцію України після боїв на Харківщині,

– припустили фахівці.

За їхніми даними, на кадрах від 27 – 28 травня, видно, як російські війська проводять посилені взводні механізовані атаки:

на схід від Часового Яру,

на схід від Новопокровського,

біля Новомихайлівки,

в Старомайорському.

За даними аналітиків ISW, окупанти тільки незначно просунулися в атаках на схід від Новопокровського та Старомайорського та не здійснили підтверджених просувань біля Часового Яру чи Новомихайлівки.

"Останніми днями російські війська зменшили темп атак і просування на півночі Харківської області та збільшили темп атак у напрямку Покровська (Авдіївки)", – пояснили аналітики.

В американському Інституті вивчення війни кажуть, що ці російські механізовані атаки – по одній на кожному з нинішніх чотирьох операційних напрямів Росії – є обмеженими, порівняно з попередніми російськими механізованими атаками на початку або під час наступальних зусиль.

Аналітики ISW пояснили, що, ймовірно, атаки 27 і 28 травня мали мету – оцінити реакцію та оборонні можливості українських військ на Донецькому напрямку.

Окрім того, нещодавні російські наступальні зусилля на півночі Харківської області, ймовірно, були спрямовані на те, щоб:

скористатися нестачею української живої сили та матеріальних засобів до того, як очікувана військова допомога із Заходу прибуде на лінію фронту;

створити можливості для російських військ в інших місцях.

Ба більше, російські війська, ймовірно, прагнули перевірити, чи є слабкі місця на лінії фронту в Донецькій області.

Що повідомляв Генштаб про дії ворога