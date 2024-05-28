Про це 24 Каналу заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, зауваживши, що на тактичному рівні перед росіянами стояло завдання перейти лінію фронту. Мовиться не стільки про глибину, як про ширину, аби створити ілюзію "масованого наступу".

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"Окрім цього, розрахунок був підсилений інформаційним простором про те, що зараз почалася нова стадія чи новий виток масштабного російського наступу на Україну з появою нової лінії боєзіткнення", – сказав Тимочко.

Мовляв, ворог почав демонструвати, що його війська можуть проводити додаткові наступальні операції для того, аби українські війська активізувалися. Противник хотів подивитися, як реагують ЗСУ та які вони можуть підтягнути резерви.

Окупанти хотіли провести розвідку боєм. Вони можуть дозволити собі це зробити, адже у них є безліміт людей. Водночас країні-агресорці стає усе важче поповнювати свої ресурси росіянами. Так загарбники уже почали залучати найманців з Африки. Ба більше, ворог намагається перетягувати свої сили на Північ Харківщини з інших напрямків. Мовиться, зокрема, про десантно-штурмові підрозділи.

Це також є демонстрація того, що вони хочуть показати, що вони розширюватимуть лінію фронту. Заговорили й про Сумський напрямок, і навіть про Білорусь. Це все у межах однієї масштабної інформаційної кампанії відбувається,

– наголосив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Так Росія хоче змусити світову спільноту почати розмовляти з Владіміром Путіним "на рівні" напередодні саміту миру у Швейцарії, який ініціювала Україна. Захід відбудеться у червні. Країну-агресорку туди не запросили.

Путін усе розуміє

Російський диктатор намагається працювати на міжнародній політичній арені через своїх союзників – країн, які йому симпатизують, та паралельно демонструвати наступ на лінії фронту.

Для очільника Кремля важливо завоювати Донецьку, Луганську та Харківську області, аби продемонструвати російському населенню, що буцімто одна з "цілей" так званої "СВО" – "досягнута". Мовляв, тепер вони можуть без особистих втрат, втрат іміджу виходити на абсолютно інший рівень переговорного процесу.

"Хоча насправді Путін сам прекрасно розуміє, що в такій інтенсивності російська армія довго перебувати не може. Те, що вони власне сконцентрували, й те, чим вони зараз ще можуть управляти на лінії фронту, це той максимум, який вони можуть залучити", – сказав Іван Тимочко.

Чи можлива війна вдовгу

Противник планував масштабну операцію наступу у той час, коли було затягування військової допомоги для ЗСУ з боку партнерів. Ворог прораховував, що зброя не надійде до України до літа. Тому він мав великі сподівання.

Росія виділила на ведення війни третину всього свого бюджету. Російський диктатор хоче зіграти ва-банк. Він розуміє, що навіть попри всі заяви, країна-агресорка не зможе затягнути війну вдовгу.

Ворогу усе більше й більше доводиться покладатися виключно на внутрішній ресурс. А якщо й отримувати певну допомогу від союзників, то за це треба платити або "живими грішми", або зобов'язаннями.

Путін не готовий сприймати реальність. Він буде тиснути на свої війська, а ті атакуватимуть по лінії фронту. Насправді зараз лінія боєзіткнення і взагалі активність, фаза боїв, навіть напрямки на лінії фронту не стільки мають військове значення, як політичне. Зокрема, для Путіна,

– зауважив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Росія намагається втілити політичні завдання через застосування своїх військ. Ворог знищує усе на території, яку він атакує. Там немає військової доцільності, бо противник кладе зі свого боку тисячі людей. Це не свідчить про те, що у країни-агресорки є певна тактика та витончена стратегія.

Росіяни терористичним способом – ударами по цивільних українцях та по критичній інфраструктурі – намагаються підсилити роль Путіна.

"Як особи, яка дуже жорстка, яка ні перед чим не зупиниться, і змушувати ту ж саму розніжену, розкомфортизовану, ліберальну Європу на певні поступки перед ним. Інакше – він погрожує те саме перенести на їхні території", – наголосив Тимочко.

Наступ ворога на Харківщині