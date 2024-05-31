У п'ятницю, 31 травня, заступник голови Генерального штабу Сил оборони Естонії полковник Март Вендла заявив, що Росія не збавляє інтенсивності атак, хоч і не має успіхів. За його словами, окупанти будуть намагатися утримувати ініціативу доти, доки вікно можливостей повністю не зачиниться.

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Яка ситуація на фронті

Як констатував військовий Естонії, на півночі Харківщини російські загарбники зосередились на створенні буферної зони на півночі міста Вовчанськ. Хоча все ж загарбникам довелось дещо сповільнитись на відповідній ділянці.

Своєю чергою, Сили оборони України намагаються повернути ініціативу, але, ймовірно, Кремль продовжить перекидати туди додаткові війська.

Загальний фокус бойових дій залишається в районі Донецька, де з такою ж інтенсивністю триває наступ збройних формувань Росії. Там їм вдалося трохи розширити територію, яку вони контролюють, невеликими тактичними просуваннями,

– цитують журналісти полковника.

Основну бойову діяльність ворог продовжує зосереджуватися на Покровському наступальному напрямку в районі Очеретиного та Первомайська в районі Карлівського водосховища. Крім того, окупанти намагаються форсувати Часів Яр.

Попри високий тиск на фронті, оборонна діяльність України була відносно ефективною, а збройні сили Росії практично не досягли жодних оперативних цілей на цьому фронті,

– додає Март Вендла.

Зверніть увагу! Як уточнюють в Генеральному штабі Естонії, без суттєвих змін ситуація на південній ділянці фронту, а саме – у Запорізькій області. Українське військо продовжує утримувати свій плацдарм через річку Дніпро.

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Цими днями аналітики з Інституту вивчення війни писали, що російські окупанти здійснили чотири механізовані атаки на Донеччині. Загарбники не досягли значних успіхів, проте мали іншу мету. Власне, вони перевіряли реакцію України після боїв на Харківщині. Йдеться про такі атаки: