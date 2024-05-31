Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп розповів 24 Каналу, що сам підхід зрозумілий, адже Еммануель Макрон, а за ним представники менших держав вирішили перейти до стратегії двозначності, щоб Росія відчувала, що Захід може і здатний піти на подальші кроки щодо посилення підтримки України аж до відправлення своїх збройних сил – щоправда, не воювати, а допомагати іншим чином. Але незрозуміло, що країни Заходу хотіли сказати, заявляючи "якщо Росія прорве фронт", адже тут мається на увазі поразка України тією чи іншою мірою.

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Аби змусити Росію понервувати

Давид Шарп вважає, що тут є певна суперечність, адже незрозуміло, навіщо Заходу вводити свої війська та надсилати допомогу, коли Україна може фактично зазнати поразки. І взагалі стоїть питання, що ж це будуть за війська, адже досі ніхто не говорив про можливе введення саме бойових частин до України.

Тобто сам по собі підхід, якщо Україна зазнає поразки і вони введуть війська, є трохи неправильним, адже чим допоможуть ці війська? Але це частина нової стратегії, яку активував Макрон, – змушувати Росію понервувати спочатку на вокальному рівні,

– підкреслив військовий оглядач з Ізраїлю.

Наразі Росія перекидає додаткові бригади з інших напрямків на Харківський, і Давид Шарп вважає, що Росія продовжує наступальні дії залежно від того, наскільки у них вистачає резервів.

Коли йдеться про прорив фронту, треба розуміти, про що йдеться. Ось був локальний прорив під Очеретиним, коли російська армія просунулась на значну глибину. Але це не прорив, який вийшов на оперативний рівень за своєю вагомістю,

– зауважив Давид Шарп.

Тому коли західні країни говорять про прорив фронту і тоді введення військ, подібний підхід викликає питання.

Україна має можливості для ефективної оборони

Щодо стійкості фронту, Україна, отримавши і отримуючи зараз значну допомогу від США та країн Європи після того, як затверджено американський пакет допомоги, має можливості для ефективної оборони.

Це не означає, що противник не може десь просунутися, адже таке вже було і, мабуть, буде, але для ефективної оборони та запобігання серйозним проривам дуже багато залежить від України.

Від питань формування Збройних Сил, поповнення чисельності сил, бойової підготовки, планування тощо залежить рівень успішності, але загалом умови для того, щоб успішно оборонятися, Україна зараз має,

– підсумував військовий оглядач.

Захід говорить про введення своїх військ в Україну