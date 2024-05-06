Хакім Джеффріс сказав у інтерв'ю, що Сполучені Штати надалі повинні підтримувати Україну. За його словами, Путін не зупиниться на нашій країні.

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За якої умови військам США доведеться воювати в Україні

Лідер демократів у Палаті представників США пояснив, що допомога важлива, щоб запобігти розширенню війни.

Ми не можемо дозволити Україні впасти, тому що, якщо це станеться, то існує значна ймовірність того, що Америці доведеться вплутатися в конфлікт – не просто з нашими грошима, але з нашими військовослужбовцями,

– заявив політик.

Він додав, що Путін прагне "відтворити" Радянський Союз. Тому глава Кремля не зупинився в Грузії, в Криму та не зупиниться в Україні. Диктатор Путін й далі погрожуватиме союзникам з НАТО.

Хакім Джеффріс пояснив, що у республіканській партії Сполучених Штатів зростає "пропутінська фракція", що не хоче підтримувати Україну та чомусь вирішила, що Росія не ворог США. Очолює таку підтримку Росії в Америці, з його слів, скандально відома Марджорі Тейлор Грін.

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