Хаким Джеффрис сказал в интервью, что Соединенные Штаты в дальнейшем должны поддерживать Украину. По его словам, Путин не остановится на нашей стране.

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При каком условии войскам США придется воевать в Украине

Лидер демократов в Палате представителей США объяснил, что помощь важна, чтобы предотвратить расширение войны.

Мы не можем позволить Украине упасть, потому что, если это произойдет, то существует значительная вероятность того, что Америке придется ввязаться в конфликт – не просто с нашими деньгами, но с нашими военнослужащими,

– заявил политик.

Он добавил, что Путин стремится "воссоздать" Советский Союз. Поэтому глава Кремля не остановился в Грузии, в Крыму и не остановится в Украине. Диктатор Путин и дальше будет угрожать союзникам по НАТО.

Хаким Джеффрис объяснил, что в республиканской партии Соединенных Штатов растет "пропутинская фракция", что не хочет поддерживать Украину и почему-то решила, что Россия не враг США. Возглавляет такую поддержку России в Америке, с его слов, скандально известная Марджори Тейлор Грин.

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