Журналісти видання Der Spiegel зазначили, що на цю позицію представників Польщі і країн Балтії також вплинуло небажання німецької сторони надавати далекобійну зброю Україні, а також заборона бити західним озброєнням по території Росії.

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Польща і країни Балтії не виключають введення військ в Україну

Журналісти німецького видання зазначили, що під час конференції з питань зовнішньої та безпекової політики Леннарта Мері, що відбулася минулого тижня в столиці Естонії, парламентарі країн Балтії висловили представникам німецького уряду занепокоєння щодо наслідків позиції Берліна стосовно війни в Україні.

Зокрема, мовиться про відмову у наданні українській армії далекобійної зброї та заборони Збройним Силам України використовувати західну зброю для ударів по російській території.

Як пише Spiegel, балтійські політики попередили, що якщо Захід продовжуватиме надавати лише половинчасту підтримку Києву, існує ризик того, що Росія здійснить стратегічний прорив на Сході України. Це може призвести до різкої ескалації ситуації.

У такому випадку країни Балтії та Польща не чекатимуть на розгортання російських військ на своїх кордонах, попереджали балтійські політики – вони самі відправлять війська в Україну. І що це означатиме, було зрозуміло: НАТО стане стороною війни,

– мовиться в публікації.

За словами журналістів, це саме той сценарій, якого бояться канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент США Джо Байден. Тому у виданні резюмували, що ті, хто хоче "обмежити війну через надмірну стриманість", насправді ризикують "вивести її з-під контролю".

Шольц проти використання західної зброї для ударів по Росії