На думку Інституту вивчення війни, для Росії залишається пріоритетом перекидання українських сил на північ Харківської області з інших напрямків фронту.

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Росія перекидає свої резерви на Харківщину

Головком Олександр Сирський та Генштаб ЗСУ у четвер, 30 травня, повідомили, що окупанти перекидають додаткові угрупування з інших ділянок лінії фронту та з полігонів на Стрілечу, Липці і Вовчанськ. Їхня кількість наразі невідома.

Водночас Сирський додав, що російські військові поки не мають достатньо сил на півночі Харківської області, щоб провести повномасштабний наступ і прорвати українську оборону.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов також повідомив, що російські війська перекидають резерви на Липцівський і Вовчанський напрямки, щоб залучити і закріпити якомога більше українських сил на півночі Харківської області та зберегти нинішній темп наступальних дій Росії у цьому районі.

Також він додав, що ударних російських угруповань біля Золочівської громади наразі не зосереджено, але ворог може перенаправити сили з Липцівського та Вовчанського напрямків на Золочівський.

"Перекидання російськими військовими підкріплення до Харківської області вказує на те, що російські військові, ймовірно, продовжують приділяти пріоритет зусиллям із відведення українських сил з критичних ділянок лінії фронту на сході України та створення "буферної зони" на півночі Харківської області", – пишуть аналітики ISW.

Росія планує розпочати другу фазу наступу на Харківщині

Аналітики ISW також додали, що російські війська, ймовірно, мають намір розпочати другу фазу своєї наступальної операції на півночі Харківської області після запланованого захоплення Вовчанська. "Хоча позиційні бої та можливі українські контратаки можуть вимагати від російських військ проведення ще однієї хвилі посилених штурмів у цьому районі, щоб завершити захоплення міста", – кажуть в ISW.

За даними аналітиків, російські сили, ймовірно, стримують резерви Північного угруповання військ, яке укомплектоване частинами Ленінградського військового округу. Росія планує чисельність цього угрупування збільшити до 50 – 70 тисяч осіб. Втім, як кажуть аналітики, такої кількості буде недостатньо для захоплення Харкова.

Північне угруповання військ, навіть на верхній межі заявленої кінцевої чисельності, не матиме необхідної живої сили, необхідної для проведення успішної операції з охоплення, оточення або захоплення міста Харкова,

– кажуть в ISW.

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