По мнению Института изучения войны, для России остается приоритетом переброска украинских сил на север Харьковской области с других направлений фронта.

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Россия перебрасывает свои резервы на Харьковщину

Главком Александр Сырский и Генштаб ВСУ в четверг, 30 мая, сообщили, что оккупанты перебрасывают дополнительные группировки с других участков линии фронта и с полигонов на Стрелецкую, Липцы и Волчанск. Их количество пока неизвестно.

В то же время Сирский добавил, что российские военные пока не имеют достаточно сил на севере Харьковской области, чтобы провести полномасштабное наступление и прорвать украинскую оборону.

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов также сообщил, что российские войска перебрасывают резервы на Липцевское и Волчанское направления, чтобы привлечь и закрепить как можно больше украинских сил на севере Харьковской области и сохранить нынешний темп наступательных действий России в этом районе.

Также он добавил, что ударных российских группировок возле Золочевской общины пока не сосредоточено, но враг может перенаправить силы с Липцевского и Волчанского направлений на Золочевское.

"Переброска российскими военными подкрепления в Харьковскую область указывает на то, что российские военные, вероятно, продолжают уделять приоритет усилиям по отводу украинских сил с критических участков линии фронта на востоке Украины и создание "буферной зоны" на севере Харьковской области", – пишут аналитики ISW.

Россия планирует начать вторую фазу наступления на Харьковщине

Аналитики ISW также добавили, что российские войска, вероятно, намерены начать вторую фазу своей наступательной операции на севере Харьковской области после запланированного захвата Волчанска. "Хотя позиционные бои и возможные украинские контратаки могут потребовать от российских войск проведения еще одной волны усиленных штурмов в этом районе, чтобы завершить захват города", – говорят в ISW.

По данным аналитиков, российские силы, вероятно, сдерживают резервы Северной группировки войск, которая укомплектована частями Ленинградского военного округа. Россия планирует численность этой группировки увеличить до 50 – 70 тысяч человек. Впрочем, как говорят аналитики, такого количества будет недостаточно для захвата Харькова.

Северная группировка войск, даже на верхней границе заявленной конечной численности, не будет иметь необходимой живой силы, необходимой для проведения успешной операции по охвату, окружения или захвата города Харькова,

– говорят в ISW.

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