С начала полномасштабного вторжения российские войска потеряла тысячи единиц различной техники и оружия. В Генштабе ВСУ рассказали, какие общие боевые потери врага.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

  • личного состава – около 509860 (+1080) человек,
  • танков – 7765 (+25);
  • боевых бронированных машин – 14980 (+33);
  • артиллерийских систем – 13233 (+49);
  • РСЗО – 1089 (+1);
  • средств ПВО – 821 (+6);
  • самолетов – 357 (+0);
  • вертолетов – 326(+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 10699 (+82);
  • крылатых ракет – 2268 (+38);
  • кораблей/катеров – 27 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 18092 (+86);
  • специальной техники – 2195 (+14).


Потери врага на 2 июня / Инфографика Генштаба ВСУ