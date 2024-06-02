С начала полномасштабного вторжения российские войска потеряла тысячи единиц различной техники и оружия. В Генштабе ВСУ рассказали, какие общие боевые потери врага.
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Актуальная статистика потерь
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
- личного состава – около 509860 (+1080) человек,
- танков – 7765 (+25);
- боевых бронированных машин – 14980 (+33);
- артиллерийских систем – 13233 (+49);
- РСЗО – 1089 (+1);
- средств ПВО – 821 (+6);
- самолетов – 357 (+0);
- вертолетов – 326(+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 10699 (+82);
- крылатых ракет – 2268 (+38);
- кораблей/катеров – 27 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 18092 (+86);
- специальной техники – 2195 (+14).
Потери врага на 2 июня / Инфографика Генштаба ВСУ