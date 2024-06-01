Атаку осуществили ракетами "Нептун", против которых российская ПВО оказалась абсолютно бессильной. О 24 Каналу рассказал Дмитрий Плетенчук – представитель Сил обороны Юга.

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Дальнобойное оружие в Украине

Ночью 31 мая в Краснодарском крае прогремели мощные взрывы. Впоследствии стало известно, что Силы обороны совместно с СБУ атаковали военные цели в порту "Кавказ". Удары нанесли украинскими ракетами "Нептун", что стало неожиданностью для оккупантов.

Итак, можно сделать вывод, что в Украине появилось дальнобойное оружие собственного производства.

Об этом можно не говорить. Мы прекрасно можем видеть результаты (использование дальнобойного украинского оружия – 24 Канал). Вот на паромной переправе в Керчи познакомились с ракетами, которым уже более 30 лет технологически.

– отметил Дмитрий Плетенчук.

Украинские военные сейчас очень комплексно работают над уничтожением сил и средств России. Так, во временно оккупированном Крыму, а именно Армянске, дроны попали в еще одну радиолокационную систему "Небо-М". Эта РЛС предназначена для обнаружения целей и передачи информации Воздушным силам России, которые должны сбивать их.

Сейчас же у оккупантов нет ни РЛС, ни систем ПВО, ведь часть из них также уничтожили Силы обороны в Крыму. Говорится, в частности, о системах С-300 и С-400. К слову, в министерстве обороны России о С-400 "Триумф" высказывались как о "аналоговнетных" системах, которых нет больше нигде в мире. Мол, сбивают они абсолютно все, что летит.

"Новейшие "аналоговнетные" разработки российского ВПК в очередной раз показали, что в реальных боевых условиях у них отличаются характеристики от заявленных", – добавил Плетенчук.

Удар по порту "Кавказ": кратко