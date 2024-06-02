По уточненной информации Генштаба, враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 7 ракетных ударов с применением 62 ракет, 43 авиаудара с применением 48 КАБов, более 4 тысяч обстрелов. 24 Канал информирует о ситуации на фронте по состоянию на 2 июня.

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Удары ВСУ

Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия поразили 20 районов сосредоточения личного состава и три артиллерийские системы противника.

Общие потери противника составили 1080 воинов. Также враг потерял 25 танков, 33 боевые бронированные машины, 49 артиллерийских систем, одну РСЗО, 6 средств ПВО, 82 БпЛА ОТР, 38 ракет, 86 автомобилей и 14 единиц специальной техники.

Уточнение. С начала суток количество боевых столкновений уже возросло до 38. По состоянию на 13:20 продолжается 10 столкновений на нескольких разных направлениях.

Ситуация на всех направлениях

На Харьковском направлении направлении с начала суток продолжается бой в районе Старицы. Ситуация контролируемая. Наши защитники продолжают мероприятия по усилению переднего края обороны. На этом направлении враг потерял 115 человек, из них 34 – безвозвратно.

На Лиманском направлении направлении в районе Тернов атака противника успеха не имела.

На Северском направлении за сегодня произошло пять боевых столкновений в районах Раздоловки и Выемки: три атаки врага отражены, и еще два боя продолжаются. Ситуация под контролем Сил обороны.

На Краматорском направлении направлении с начала суток произошло три боевых столкновения в районах Калиновки и Клещиевки. Два из них завершилось, одно – продолжается в районе Калиновки. Противник успеха не имеет.

На Покровском направлении противник пытается продвинуться в районах Новоалександровки и Сокола. Две атаки отражены, и еще три - продолжаются. Ситуация напряженная. Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки.

На Кураховском направлении три попытки врага приблизиться к Константиновке потерпели неудачу. Потерь позиций не допущено.

С начала суток на Времовском направлении успеха не имела попытка противника штурмовать наши позиции вблизи Старомайорского.

Также безуспешной была попытка российских оккупантов продвинуться на Ореховском направлении в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении российские захватчики не оставляют попыток вытеснить наши подразделения с плацдарма в районе Крынок. Две атаки российских захватчиков потерпели неудачу. Потерь позиций не допущено. Ситуация контролируемая.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

Россияне бьют по пограничникам

По информации Генштаба, с территории страны-агрессора оккупанты не прекращают артиллерийских обстрелов населенных пунктов Черниговщины и Сумщины. Вражеская артиллерия била из приграничных российских районов по районам 10 различных сел, среди них Гремяч, Мирополье и Блешня.

"Зафиксирована одна попытка оккупантов продвинуться в районе села Старица на Харьковском направлении", – говорится в сводке.

При этом уточняют, что российские оккупанты продолжают бомбардировки приграничных населенных пунктов на севере Харьковщины.

С территории России с направлений населенных пунктов Шебекино и Короча Белгородской области российские захватчики сбросили 16 управляемых авиабомб в районы Волчанска, Старого Салтова, Нескучного, Старицы, Ивановки и Белого Колодезя.

Где наступает враг

Враг начал атаки в районах Дружелюбовки и Невского на Купянском направлении. Число штурмовых попыток оккупантов возросло до 4. Продолжается боевое столкновение неподалеку Невского. Враг активно применяет авиацию – 5 КАБов сбросил в течение трех авиаударов по районам Степной Невоселовки, Боровского и Андреевки.

Дружелюбовка на карте:

Продолжаются боевые действия возле Раздоловки и Выемки на Северском направлении. Общее количество атак врага за сегодня – шесть. Российские оккупанты нанесли авиаудар в район Ивано-Дарьевки.

Выемка на карте:

На Покровском направлении агрессор поддерживает высокую интенсивность атак и уже 13 раз пытался улучшить тактическое положение, семь из них уже отражено нашими воинами. Горячее всего сейчас в районе села Сокол Донецкой области – там продолжаются бои в трех локациях. Кроме того, продолжается отражение атак врага у Новоалександровки, Уманского и Яснобродовки.

На Кураховском направлении Силы обороны в эти сутки отражали уже 5 вражеских атак. Одно боевое столкновение продолжается в районе Красногоровки, где оккупанты пытаются вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.