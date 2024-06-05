О ситуации на поле боя рассказал спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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Российские террористы нанесли 3 ракетных удара, применив 4 ракеты, совершили 61 авиаудар, применив 82 управляемые авиабомбы. Также захватчики совершили более 4 тысяч обстрелов, в частности 120 – с применением РСЗО.

Ситуация на всех направлениях фронта

В Генштабе по состоянию на утро 5 июня сообщили, что на Харьковском направлении войска России продолжают вести наступательные действия. Всего на этом направлении в течение суток произошло 5 боевых столкновений. Бои шли и в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении Силы обороны отбили 17 атак в районах Синьковки, Берестового, Чернещины, Петропавловки, Степной Новоселовки Харьковской области, Невского, Стельмаховки Луганской области.

На Северском направлении Силы обороны отбили 2 атаки в районе Белогоровки Луганской области. Белогоровка на карте:

На Краматорском направлении украинские воины остановили 9 атак противника в районах Калиновки, Андреевки и Клещеевки Донецкой области.

На Покровском направлении украинские защитники отбили 42 атаки в районах населенных пунктов Новоалександровка, Сокол, Новоселовка Первая, Новопокровское, Птичье, Прогресс, Евгеновка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. Новопокровское на карте:

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать противника в районах населенных пунктов Красногоровка и Парасковиевка, где за прошедшие сутки враг 8 раз пытался прорвать оборону украинских войск.

На Времовском направлении россияне совершили 8 безуспешных попыток прорвать оборону украинских войск в направлении населенных пунктов Старомайорское, Константиновка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки произошло 7 боевых столкновений в районах Малых Щербаков, Малой Токмачки, Новоданиловки и Работино Запорожской области.

На Приднепровском направлении захватчики пытаются выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки на этом направлении россияне совершили 3 безуспешные атаки на позиции Сил обороны на Херсонщине.

Где продвигается враг

На южном фронте армия России продвинулась возле трех населенных пунктов в Запорожской области. Об этом сообщили аналитики DeepState, они показали изменения на карте боев.

"Враг продвинулся возле Работино, Победы и в Новоалександровке", – говорится в сообщении.

Работино на карте:

В то же время Вооруженные силы вернули утраченные позиции в Волчанске – к северо-востоку от Харькова.