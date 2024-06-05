О ситуации на поле боя рассказал спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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Российские террористы нанесли 3 ракетных удара, применив 4 ракеты, совершили 61 авиаудар, применив 82 управляемые авиабомбы. Также захватчики совершили более 4 тысяч обстрелов, в частности 120 – с применением РСЗО.

Ситуация на всех направлениях фронта

Где продвигается враг

На южном фронте армия России продвинулась возле трех населенных пунктов в Запорожской области. Об этом сообщили аналитики DeepState, они показали изменения на карте боев.

"Враг продвинулся возле Работино, Победы и в Новоалександровке", – говорится в сообщении.

Работино на карте:

В то же время Вооруженные силы вернули утраченные позиции в Волчанске – к северо-востоку от Харькова.