Про ситуацію на полі бою розповів речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в етері телемарафону, інформує 24 Канал.

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Російські терористи завдали 3 ракетних удари, застосувавши 4 ракети, здійснили 61 авіаудар, застосувавши 82 керовані авіабомби. Також загарбники здійснили понад 4 тисячі обстрілів, зокрема 120 – із застосуванням РСЗВ.

Ситуація на усіх напрямках фронту

Де просувається ворог

На південному фронті армія Росії просунулася біля трьох населених пунктів у Запорізькій області. Про це повідомили аналітики DeepState, вони показали зміни на карті боїв.

"Ворог просунувся біля Роботиного, Побєди та в Новоолександрівці", – йдеться у повідомленні.

Роботине на карті:

Водночас Збройні сили повернули втрачені позиції у Вовчанську – на північний схід від Харкова.