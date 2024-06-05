Про ситуацію на полі бою розповів речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в етері телемарафону, інформує 24 Канал.

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Російські терористи завдали 3 ракетних удари, застосувавши 4 ракети, здійснили 61 авіаудар, застосувавши 82 керовані авіабомби. Також загарбники здійснили понад 4 тисячі обстрілів, зокрема 120 – із застосуванням РСЗВ.

Ситуація на усіх напрямках фронту

У Генштабі станом на ранок 5 червня повідомили, що на Харківському напрямку війська РФ продовжують вести наступальні дії. Загалом на цьому напрямку упродовж доби відбулося 5 бойових зіткнень. Бої точилися і в районі населеного пункту Вовчанськ Харківської області.

На Куп'янському напрямку Сили оборони відбили 17 атак у районах Синьківки, Берестового, Чернещини, Петропавлівки, Степової Новоселівки Харківської області, Невського, Стельмахівки Луганської області.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки у районі Білогорівки Луганської області. Білогорівка на карті:

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 9 атак противника у районах Калинівки, Андріївки та Кліщіївки Донецької області.

На Покровському напрямку українські захисники відбили 42 атаки у районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Новоселівка Перша, Новопокровське, Птиче, Прогрес, Євгенівка Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався вибити українські підрозділи із займаних позицій. Новопокровське на карті:

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати противника у районах населених пунктів Красногорівка та Парасковіївка, де минулої доби ворог 8 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На Времівському напрямку росіяни здійснили 8 безуспішних спроб прорвати оборону українських військ у напрямку населених пунктів Старомайорське, Костянтинівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Оріхівському напрямку минулої доби відбулося 7 бойових зіткнень у районах Малих Щербаків, Малої Токмачки, Новоданилівки та Роботиного Запорізької області.

На Придніпровському напрямку загарбники намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Впродовж минулої доби на цьому напрямку росіяни здійснили 3 безуспішні атаки на позиції Сил оборони на Херсонщині.

Де просувається ворог

На південному фронті армія Росії просунулася біля трьох населених пунктів у Запорізькій області. Про це повідомили аналітики DeepState, вони показали зміни на карті боїв.

"Ворог просунувся біля Роботиного, Побєди та в Новоолександрівці", – йдеться у повідомленні.

Роботине на карті:

Водночас Збройні сили повернули втрачені позиції у Вовчанську – на північний схід від Харкова.