Російські терористи завдали 3 ракетних удари, застосувавши 4 ракети, здійснили 61 авіаудар, застосувавши 82 керовані авіабомби. Також загарбники здійснили понад 4 тисячі обстрілів, зокрема 120 – із застосуванням РСЗВ.
Ситуація на усіх напрямках фронту
Де просувається ворог
На південному фронті армія Росії просунулася біля трьох населених пунктів у Запорізькій області. Про це повідомили аналітики DeepState, вони показали зміни на карті боїв.
"Ворог просунувся біля Роботиного, Побєди та в Новоолександрівці", – йдеться у повідомленні.
Роботине на карті:
Водночас Збройні сили повернули втрачені позиції у Вовчанську – на північний схід від Харкова.