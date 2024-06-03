Напомним, что в ходе летне – осенней кампании 2022 года украинским защитникам удалось освободить правобережную Херсонщину от оккупации. Теперь россияне снова пытаются прорваться на эту часть региона. Об этом в эфире "Киев 24" рассказал начальник пресс-центра Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук.

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Чего добивается враг

В конце апреля Главнокомандующий Сырский сообщил, что ВСУ удалось установить контроль над островом Нестрига, расположенным к юго-западу от Херсона. Впрочем, с середины мая стало известно, что оккупанты возобновили свои попытки захватить остров.

Так, за последние сутки среди штурмов, которые состоялись на Херсонщине, 5 было направлено против плацдарма украинских войск на левом берегу Днепра в поселке Крынки, и еще одну атаку захватчики совершили на остров Нестрига.

Дмитрий Плетенчук объяснил, что оккупанты стремятся и себе создать плацдарм на правом берегу Днепра, а потому снова начали наступление на Нестригу. Впрочем, по словам военного, попытку захватить остров враг провалил.

Отметим, что за минувшие сутки на Херсонском направлении противник имел 108 безвозвратных потерь в личном составе. Кроме того, он "лишился" 10 орудий.

Почему Нестрига важна для оккупантов

Ранее Плетенчук уже рассказывал, почему россиянам нужна Нестрига. Они хотят себе получить определенный противовес "украинским Крынкам". Им удобно иметь плацдарм на правобережье Херсонщины, которое контролируется Силами обороны. Враг периодически осуществляет попытки высадиться на острове, используя скоростные лодки. Недавно защитники распространили видео разгрома группы оккупантов, которые пытались доплыть до острова.

Следует заметить, что Нестрига является одним из самых отдаленных из группы островов Днепра в той местности. Поэтому на острове достаточно удобно прятать боевые установки и минометы. Это такие позиции, которые могут позволить россиянам более-менее безопасно для себя работать по нашим защитникам минометом, при этом делать это неожиданно.