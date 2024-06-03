Так, по данным российских СМИ, Киев якобы готовит в Херсоне провокацию с инсценировкой гибели мирных жителей. Однако, как известно, подобные "упреки" в сторону украинской власти, по непонятным причинам, к сожалению, заканчивались ужасными преступлениями российских захватчиков. О том, что говорят в Херсонской ОВА относительно этой ситуации, читайте далее в материале.

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Россияне заявили очередную ложь

РосСМИ утверждают, что 28 мая из украинской столицы в Херсон якобы прибыла группа режиссеров документального кино и военных корреспондентов, общее количество которых достигает 13 человек.

Пропагандисты врут, что это необходимо якобы для оперативной инсценировки ударов российской армии по объектам гражданской инфраструктуры города. Однако абсурдность заявлений россиян на этом не заканчивается.

Они говорят, что якобы по словам представителя подполья, лица, прибывшие в Херсон, прошли некую подготовку под руководством специалистов Великобритании и Соединенных Штатов.

Группой якобы будет осуществляться фото-, видеосъемка ранее разрушенных объектов гражданской инфраструктуры и монтаж постановочных роликов, которые затем будут публиковать в украинских и зарубежных СМИ.

Подобные обвинения – опасны

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин обратился к гражданам и сообщил, что россияне распространяют очередное ИПСО о том, что якобы в Херсоне "планируется провокация с инсценировкой гибели мирных жителей".

Однако, по его словам, российские оккупанты уже полтора года уничтожают Херсон, калечат и убивают херсонцев, бьют по гражданским объектам. Поэтому очевидно, что единственная угроза для горожан – это российские военные. И именно от них сейчас можно ожидать страшных провокаций.

Дорогие херсонцы, пожалуйста, ближайшее время без острой необходимости не передвигайтесь по улицам. И обязательно реагируйте на сигналы воздушной тревоги. Берегите себя и своих родных,

– добавил Прокудин.

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Россия не впервые осуществляет провокации и обвиняет Киев