Военные отметили, что подобными заявлениями враг пытается оправдать свои удары по гражданским объектам, а также новых военных преступлений в отношении украинских граждан.

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ВМС объяснили ложь врага относительно "атак" кораблей Украины

В Военно-Морских Силах ВСУ объяснили, что, прикрываясь попыткой поразить корабли украинских военных, Россия в очередной раз нанесла удар по гражданским объектам, повредив портовую инфраструктуру.

Россия продолжает делать все возможное, чтобы заблокировать морские пути к портам Украины. Информация о наличии пострадавших среди гражданского населения уточняется,

– отметили в ВМС.

Военные также заверили, что корабли и катера Военно-Морских Сил продолжают защищать Украину с морского направления.

Представители ВМС напоследок в очередной раз попросили не помогать врагу и не распространять российские фейки, а также доверять только официальным источникам.

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