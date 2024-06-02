Військові наголосили, що подібними заявами ворог намагається виправдати свої удари по цивільних об'єктах, а також нових воєнних злочинів стосовно українських громадян.

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ВМС пояснили брехню ворога щодо "атак" кораблів України

У Військово-Морських Силах ЗСУ пояснили, що, прикриваючись намаганням вразити кораблі українських військових, Росія вчергове завдала удару по цивільних об'єктах, пошкодивши портову інфраструктуру.

Росія продовжує робити все можливе, щоб заблокувати морські шляхи до портів України. Інформація щодо наявності постраждалих серед цивільного населення уточнюється,

– наголосили у ВМС.

Військові також запевнили, що кораблі та катери Військово-Морських Сил продовжують захищати Україну з морського напрямку.

Представники ВМС наостанок вчергове попросили не допомагати ворогу та не поширювати російські фейки, а також довіряти лише офіційним джерелам.

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