Новейший украинский корвет "Гетман Иван Мазепа" (F-211), построенный на турецком судостроительном заводе RMK Marine, вышел на первые ходовые испытания. Об этом сообщил турецкий морской обозреватель Enes Balcı в соцсети Х и показал фото.

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"Гетман Иван Мазепа" впервые вышел на ходовые испытания

На обнародованных фотографиях видно, что корабль уже вооружен 76-миллиметровой корабельной артиллерийской установкой Super Rapid производства итальянской компании OTO Melara.

Также на носу корабля видно открытую крышку морского зенитно-ракетного комплекса VL MICA, появление которого анонсировали еще в марте 2023 года. В то же время над вертолетным ангаром установлена 35-мм турецкая зенитная установка Korkut.

По левому и правому борту корвета установлены 12,7-миллиметровые дистанционно управляемые установки STAMP. Также корабль оснащен радаром системы управления огнем, системой спутниковой связи, РЭБ и тому подобное.

Согласно обнародованным данным, украинское судно также имеет радар для обнаружения воздушных целей. Эксперты предполагают, что на борту могут быть торпеды Murene 90 Impact и противокорабельные ракеты Harpoon или Atmaca.

"Гетман Иван Мазепа" прошел первые ходовые испытания / Фото Enes Balcı

Напомним, что в марте 2024 года украинские военные проходили подготовку для дальнейшей службы на корвете "Гетман Иван Мазепа", который тогда только строили в Турции.

Когда корвет впервые спустили на воду

Еще в октябре 2022 года в Турции спустили на воду корвет ВМСУ "Гетман Иван Мазепа". Участие в торжественной церемонии приняла первая леди Елена Зеленская, которая заявила, что судно "будет служить Украине и одновременно будет иметь турецкое сердце".

Тогда Зеленская рассказала, что это имя для корвета выбрал украинский лидер Владимир Зеленский еще в 2021 году. Тогда стартовало строительство. "Гетман Иван Мазепа" станет первым кораблем такого класса для Военно-Морских сил Украины.

Церемонию закладки провели в сентябре 2021 года, а в конце декабря того же года начали составлять корпус.

Ранее планировалось, что до конца 2022 года корабль с частичным оснащением отбуксируют в Украину на достройку, однако из-за полномасштабной российско-украинской войны корабль достроили и оснастили в Турции.