Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что украинские военные подходят к работе креативно, ведь дроны Sea Baby и Magura V5 оснащаются дальними средствами поражения. Они могут использоваться как платформы для ракет, управлять подводными торпедами или нести воздушные беспилотники.

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Главное – время и возможности

Военный эксперт отметил, что россияне тоже пытаются креативить: подтапливают баржи, перекрывают бонами любой подход к Крымскому мосту. Но то, что сделал один человек, другой может сломать. Главное – время и возможности.

"Я думаю, к тому моменту, когда будет скрыта система ПВО противника, создадутся условия, чтобы Керченский мост был выведен из строя на определенное время", – заметил Роман Свитан.

Он считает, что надо четко понимать: уничтожить Крымский мост можно двумя путями – например, несколькими эскадрильями бомбардировщиков, которые сбросят свободно падающие авиабомбы,. Но тогда мост будет разрушен, а его остатки будут лежать на дне Керченского пролива и мешать нашему судоходству.

Поэтому оптимальный вариант уничтожения моста – это освобождение Крыма и разбор Керченского моста на части. Сейчас задача – повредить на время Керченский мост и не дать россиянам возможность отремонтировать его и запустить для выполнения боевых задач логистики,

– подчеркнул Свитан.

Но Крымский мост – не единственная цель ВМС Украины, ведь существует еще шесть "мостов": Керченский железнодорожный мост, автомобильный Керченский мост, Керченская паромная переправа, воздушный и морской "мосты", а также так называемый сухопутный коридор.

Шесть важных "мостов"

По словам полковника запаса ВСУ, точно надо уничтожать три "моста" – железнодорожный, автомобильный и паромную переправу, потому что в этом районе расположены продуктопроводы и энергетические подводные кабели, подаренные Украине Китаем, которые теперь питают военные объекты россиян в Крыму.

Есть воздушный "мост", то есть Ил-76, которые могут забросить большое количество военной амуниции в Крым. Морской "мост" – большие десантные корабли, которые могут работать как паромы и перебрасывать достаточное количество военной продукции в Крым,

– сказал летчик-инструктор.

А шестой "мост" – это так называемый сухопутный коридор, который используется россиянами пока что в автомобильном режиме. Но в ближайшее время они попытаются запустить железную дорогу.

Роман Свитан отметил, что если не перерезать этот сухопутный коридор и выйти на Мелитополь или взять под постоянный контроль автомобильные развязки этого коридора, он будет продолжать действовать. А в ближайшее время россияне еще и будут запускать железнодорожное сообщение от Ростова до Мелитополя, то есть практически до Крыма.

Как только этот железнодорожный сухопутный коридор будет готов к запуску, для нас будет важно в ближайшее время уничтожить два моста – через Миус или через Кальмиус. Миус – это рядом с Таганрогом в России, а Кальмиус – это река от Донецка до Мариуполя,

– добавил военный эксперт.

Эти мосты должны быть уничтожены вместе с Крымским мостом. Тогда можно будет считать, что большую часть логистических цепочек снабжения западного фронта, то есть Запорожской, Херсонской областей и части Крыма будут перерезаны.

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