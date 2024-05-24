Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан розповів 24 Каналу, що українські військові підходять до роботи креативно, адже дрони Sea Baby та Magura V5 оснащуються далекими засобами ураження. Вони можуть використовуватися як платформи для ракет, керувати підводними торпедами або нести повітряні безпілотники.

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Головне – час і можливості

Військовий експерт наголосив, що росіяни теж намагаються креативити: підтоплюють баржі, перекривають бонами будь-який підхід до Кримського мосту. Але те, що зробила одна людина, інша може зламати. Головне – час і можливості.

"Я думаю, до того моменту, коли буде прихована система ППО противника, створяться умови, щоб Керченський міст був виведений з ладу на певний час", – зауважив Роман Світан.

Він вважає, що треба чітко розуміти: знищити Кримський міст можна двома шляхами – наприклад, кількома ескадрильями бомбардувальників, які скинуть авіабомби, що вільно падають. Але тоді міст буде зруйнований, а його залишки лежатимуть на дні Керченської протоки й заважатимуть нашому судноплавству.

Тому оптимальний варіант знищення мосту – це звільнення Криму і розбір Керченського мосту на частини. Наразі завдання – пошкодити на певний час Керченський міст і не дати росіянам можливість відремонтувати його та запустити для виконання бойових завдань логістики,

– підкреслив Світан.

Але Кримський міст – не єдина ціль ВМС України, адже існує ще шість "мостів": Керченський залізничний міст, автомобільний Керченський міст, Керченська поромна переправа, повітряний та морський "мости", а також так званий сухопутний коридор.

Шість важливих "мостів"

За словами полковника запасу ЗСУ, точно треба знищувати три "мости" – залізничний, автомобільний та поромну переправу, тому що у цьому районі розташовані продуктопроводи та енергетичні підводні кабелі, подаровані Україні Китаєм, які тепер живлять військові об'єкти росіян в Криму.

Є повітряний "міст", тобто Іл-76, які можуть закидати велику кількість військової амуніції до Криму. Морський "міст" – великі десантні кораблі, які можуть працювати як пороми і перекидати достатню кількість військової продукції до Криму,

– сказав льотчик-інструктор.

А шостий "міст" – це так званий сухопутний коридор, який використовується росіянами поки що в автомобільному режимі. Але найближчим часом вони спробують запустити залізницю.

Роман Світан наголосив, що поки не перерізати цей сухопутний коридор та вийти на Мелітополь або взяти під постійний контроль автомобільні розв'язки цього коридору, він продовжуватиме діяти. А найближчим часом росіяни ще й запускатимуть залізничне сполучення від Ростова до Мелітополя, тобто практично до Криму.

Як тільки цей залізничний сухопутний коридор буде готовий до запуску, для нас буде важливо найближчим часом знищити два мости – через Міус або через Кальміус. Міус – це поряд з Таганрогом у Росії, а Кальміус – це річка від Донецька до Маріуполя,

– додав військовий експерт.

Ці мости мають бути знищені разом із Кримським мостом. Тоді можна буде вважати, що більшу частину логістичних ланцюжків постачання західного фронту, тобто Запорізької, Херсонської областей та частини Криму будуть перерізані.

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