Зеленская отметила, что турецкое слово "байрактар" ("знамененосец") в Украине стало символом настоящей защиты и побед. Вскоре у двух стран появятся новые общие названия.
Заметьте "Это война мировоззрений": Елена Зеленская дала интервью австралийцам о ценностях и победе
Сегодня в Турции имела честь спустить на воду корвет, который будет служить Украине и одновременно будет иметь турецкое сердце. Противокорабельный корвет типа Ada "Гетман Иван Мазепа",
– заявила первая леди.
Зеленская рассказала, что имя для корвета выбрал украинский лидер Владимир Зеленский еще в 2021 году. Тогда началось строительство. "Гетман Иван Мазепа" станет первым кораблем такого класса для Военно-Морских сил Украины.
Корвет спустили на воду: смотрите видео
Первая леди обратилась к корвету с наставлением
Зеленская отметила, что в таких случаях к судам обращаются, как к людям – с наставлением и уважением.
"Итак, корвет "Гетман Иван Мазепа", желаю тебе с честью нести украинский флаг. Попутного ветра, спокойного моря и только побед! Всегда помни свою турецкую родину и неси славу Украине", – пожелала первая леди.
В Турции спустили на воду корвет ВМС ВСУ "Гетман Иван Мазепа" / Фото Елены Зеленской
Зеленский встретился с гендиректором производителя "Байракторов"
Осенью 2022 года Зеленский в Киеве встретился с Халуком Байрактаром – гендиректором турецкой компании Baykar Defence.
Президент вручил другу Украины орден "За заслуги" I степени. Зеленский подчеркнул, что в Украине каждый знает, что такое "Байрактар". Тем временем Байрактар вручил украинскому лидеру рубашку, на которой вышили беспилотник.
Темой разговора во время встречи было строительство завода "Байкар" в Украине. Байрактар отметил, что хочет, чтобы на заводе в Украине смогли создавать:
- Bayraktar TB2:
- Bayraktar AKINCI:
- Bayraktar KIZILELMA.
Заметьте – "Байрактары" скоро будут производить в Украине: смотрите видео