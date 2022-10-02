Зеленська зауважила, що турецьке слово "байрактар" ("прапороносець") в Україні стало символом справжнього захисту та перемог. Водночас скоро у двох країн з'являться нові спільні назви.

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Сьогодні у Туреччині мала честь спустити на воду корвет, який служитиме Україні й водночас матиме турецьке серце. Протичовновий корвет типу Ada "Гетьман Іван Мазепа",

– заявила перша леді.

Зеленська розповіла, що це ім'я для корвета обрав український лідер Володимир Зеленський ще у 2021 році. Тоді стартувало будівництво. "Гетьман Іван Мазепа" стане першим кораблем такого класу для Військово-Морських сил України.

Корвет спустили на воду: дивіться відео

Перша леді звернулася до корвету з настановою

Зеленська зауважила, що у таких випадках до суден звертаються, як до людей – з настановою та повагою.

"Отже, корвете "Гетьман Іван Мазепа", бажаю тобі з честю нести український прапор. Попутного вітру, спокійного моря й лише перемог! Завжди пам'ятай свою турецьку батьківщину і неси славу Україні", – побажала перша леді.

У Туреччині спустили на воду корвет ВМС ЗСУ "Гетьман Іван Мазепа" / Фото Олени Зеленської

Зеленський зустрівся з гендиректором виробника "Байрактарів"

Восени 2022 року Зеленський у Києві зустрівся з Халуком Байрактаром – гендиректором турецької компанії Baykar Defence.

Президент вручив другові України орден "За заслуги" І ступеня. Зеленський наголосив, що в Україні кожен знає, що таке "Байрактар". Тим часом Байрактар вручив українському лідеру сорочку, на якій вишили безпілотник.

Темою розмови під час зустрічі було будівництво заводу "Байкар" в Україні. Байрактар зауважив, що хоче, аби на заводі в Україні змогли створювати:

Bayraktar TB2:

Bayraktar AKINCI:

Bayraktar KIZILELMA.

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