Наразі окупаційні війська зосереджують там основні зусилля, попри досягнення незначних успіхів та великі втрати серед техніки й особового складу. Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії.

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Ситуація на Донбасі

За даними британської розвідки, станом на сьогодні на Авдіївсько-Покровському напрямку протягом останніх 72 годин спостерігався високий рівень оперативної активності російських загарбників.

Так, окупанти досягли незначних успіхів у північній частині цього сектору в напрямку сіл Сокіл та Євгенівка. Водночас на 3 кілометри південніше росіяни, ймовірно, наближаються до околиць села Новоселівка Перша.

Як кажуть експерти, попри інтенсивні обстріли українських позицій на захід від села Нетайлове вздовж траси Е50, окупаційні війська не досягли жодних значних успіхів.

Ба більше, усі ворожі атаки, які здійснювали окупанти щодо села Невельське, були успішно відбиті українськими захисниками. Тому, у розвідці наголошують, що цей населений пункт, ймовірно, залишається під контролем України.

Протягом наступного тижня цей сектор, ймовірно, залишатиметься зоною значної оперативної уваги, оскільки російські війська намагатимуться зберегти оперативний темп, попри значні втрати,

– додали у британській розвідці.

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