В эфире 24 Канала военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко оценил насколько угрожающими являются прорывы врага в Часовом Яру, который называют логистическим узлом для Сил обороны в этом районе. Он добавил, что россияне мощно интенсифицировали штурмовые действия почти на всех направлениях в районе Часового Яра.

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"Если раньше по темпам боевых действий россиян можно было сказать, что командование приказало до конца года закрыть вопрос с Часовым Яром, то сейчас враг значительно ускоряет эти события. Вероятно, у россиян новые дедлайны – до конца лета захватить город", – сказал Коваленко.

Где враг имеет успех

Российские войска смогли закрепиться в восточной улице сектора Канал и сейчас пытаются пробиться ближе к каналу Северский Донец, который разделяет Часов Яр восточную, центральную и западную части.

Оккупанты пытаются продвигаться по южной части. Им это удается, потому что в Ивановском у врага было закрепление и продвижение. Сейчас противник имеет возможность двигаться по трассе 0504 в направлении из Ивановского на Ступочки, то есть с юга охватывать Часов Яр, и выходить на сектор Новый,

– отметил военно-политический обозреватель.

Кроме этого, вражеские войска постоянно давят на Калиновку из района Богдановки – это захваченное село на севере, чтобы с северного фланга охватить Часов Яр и зайти в район Октябрьский.

Где продвигаются россияне в районе Часового Яра / Смотрите на карте

Какая ситуация в районе Часового Яра