В эфире 24 Канала военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко оценил насколько угрожающими являются прорывы врага в Часовом Яру, который называют логистическим узлом для Сил обороны в этом районе. Он добавил, что россияне мощно интенсифицировали штурмовые действия почти на всех направлениях в районе Часового Яра.
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"Если раньше по темпам боевых действий россиян можно было сказать, что командование приказало до конца года закрыть вопрос с Часовым Яром, то сейчас враг значительно ускоряет эти события. Вероятно, у россиян новые дедлайны – до конца лета захватить город", – сказал Коваленко.
Где враг имеет успех
Российские войска смогли закрепиться в восточной улице сектора Канал и сейчас пытаются пробиться ближе к каналу Северский Донец, который разделяет Часов Яр восточную, центральную и западную части.
Оккупанты пытаются продвигаться по южной части. Им это удается, потому что в Ивановском у врага было закрепление и продвижение. Сейчас противник имеет возможность двигаться по трассе 0504 в направлении из Ивановского на Ступочки, то есть с юга охватывать Часов Яр, и выходить на сектор Новый,
– отметил военно-политический обозреватель.
Кроме этого, вражеские войска постоянно давят на Калиновку из района Богдановки – это захваченное село на севере, чтобы с северного фланга охватить Часов Яр и зайти в район Октябрьский.
Где продвигаются россияне в районе Часового Яра / Смотрите на карте
Какая ситуация в районе Часового Яра
- Несколько дней назад российские пропагандисты распространили видео, на котором оккупанты якобы зашли в микрорайон Часового Яра. В ОСУВ "Хортица" подтвердили, что Часов Яр остается под контролем наших военных. Однако российская армия активизировала действия в районе города.
- В ОСУВ "Хортица" также добавили, что оккупационная армия не захватила село Ивановское в Донецкой области. Сейчас населенный пункт подконтролен ВСУ.
- Враг имеет преимущество в количестве личного состава военной техники в районе Часового Яра в Донецкой области. Также оккупанты беспощадно атакуют КАБами. Благодаря всему этому россиянам удается достигать положительного результата на некоторых участках фронта.