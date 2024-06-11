Как выяснилось, на самом деле оккупационная армия не захватила населенный пункт Ивановское Донецкой области. Предварительную информацию от DeepState опроверг спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.
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Оккупанты не захватили Ивановское
По его словам, российские захватчики до сих пор не захватили село Ивановское возле Часового Яра в Донецкой области. По состоянию на эту минуту населенный пункт под контролем Вооруженных Сил Украины.
По Ивановскому могу сказать следующее: населенный пункт принадлежит Украине, Силы обороны контролируют ситуацию на том направлении,
– заявил Назар Волошин.
В частности, он отметил, что россияне до сих пор не оставляют попыток штурмовать и наносить удары по этому населенному пункту из всех видов вооружения.
Заметим, что в течение прошлой недели бои продолжались в окрестностях и в самом городе, а также в районах сел Калиновка, Ивановское и Клещеевка. Ни в одном из них продвижение врага не зафиксировано.
Напомним, что накануне российские пропагандисты распространили видео, где якобы зашли на территорию возле крайних домов в районе Часового Яра. Однако эта информация абсолютно не соответствует действительности.
Какая ситуация в Донецкой области: главное
- На Лиманском направлении ВСУ отражали 8 атак оккупантов. Россияне сосредотачивают свои усилия неподалеку Тернов. Там уже отбит 1 штурм, еще 3 боевых столкновения продолжаются. Также продолжаются боевые действия вблизи Дружелюбовки, Невского и Григорьевки.
- На Краматорском направлении с начала текущих суток зафиксировано 3 штурма противника. Один из них вблизи Часового Яра отбит, но боевые столкновения еще продолжаются в районах Клещеевки и Андреевки.
- На Покровском направлении украинская армия не допускает продвижения российских войск вглубь нашей территории. Россия пытается прорвать нашу оборону вблизи Новоалександровки, Сокола, Новоселовки Первой и Яснобродовки. Сейчас продолжается 7 боестолкновений.
- На Кураховском направлении российская армия 2 раза начинала штурмовые действия. Возле Парасковиевки ВСУ атаку успешно отбили. Сейчас продолжается бой вблизи Красногоровки.