В Генштабе рассказали, что российская армия уже дважды ударила ракетами, осуществила 4 авиационных удара с применением 10 управляемых авиабомб и атаковала 40 дронами-камикадзе. Кроме этого, она примерно 500 раз обстреляла позиции ВСУ и населенные пункты.

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Какова ситуация на фронте

Россия атакует в направлении Волчанска: смотрите на карте

Продолжается атака вблизи Берестового: смотрите на карте

Россия концентрирует свои силы возле Тернов: смотрите на карте

Продолжается бой вблизи Выемки: смотрите на карте

Продолжаются бои вблизи Клещеевки и Андреевки: смотрите на карте

На Покровском направлении продолжается 7 боевых столкновений: смотрите на карте

Продолжается боевое столкновение вблизи Красногоровки: смотрите на карте

Продолжаются бои возле Чаривного: смотрите на карте

На Ореховском направлении оккупанты 4 раза попытались улучшить свое тактическое положение возле Малой Токмачки и Щербаков.

Россияне хотели улучшить свое положение возле Малой Токмачки и Щербаков: смотрите на карте