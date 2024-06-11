В районе Старомайорского российская армия понесла значительные потери в бронетехнике и живой силе. В сеть попали соответствующие фото.

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Образовалось "кладбище"

Из разбитых боевых машин пехоты и танков россиян на подступах к селу образовалось "кладбище" уничтоженной техники.

Кроме этого, на снимках также можно увидеть уничтоженные БМД-2. В российской армии их применяют воздушно-десантные и аэромобильные войска. Возле бронемашины разбросаны тела ликвидированных российских солдат.

Военные рассказали, что при наступлениях россияне сначала выпускали несколько корректируемых авиационных бомб и затем били 152-мм артиллерию.

После этого на штурм шла пехота и бронетехника, которую прикрывала большое количество ударных FPV-дронов.

Они пытались прикрыть свои передвижения большим количеством FPV-дронов и пытались не допустить, чтобы наша пехота достигла своих позиций во время ротации,

– объяснил военный.

Такая тактика сработала, потому что россиянам удалось взять значительную часть села под контроль. В то же время это не дает им никакого преимущества.

Возле Старомайорского образовалось "кладбище" техники россиян: смотрите фото

Потери врага на 11 июня 2024 года

С начала полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, российская армия уже потеряла: