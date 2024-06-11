В районе Старомайорского российская армия понесла значительные потери в бронетехнике и живой силе. В сеть попали соответствующие фото.
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Образовалось "кладбище"
Из разбитых боевых машин пехоты и танков россиян на подступах к селу образовалось "кладбище" уничтоженной техники.
Кроме этого, на снимках также можно увидеть уничтоженные БМД-2. В российской армии их применяют воздушно-десантные и аэромобильные войска. Возле бронемашины разбросаны тела ликвидированных российских солдат.
Военные рассказали, что при наступлениях россияне сначала выпускали несколько корректируемых авиационных бомб и затем били 152-мм артиллерию.
После этого на штурм шла пехота и бронетехника, которую прикрывала большое количество ударных FPV-дронов.
Они пытались прикрыть свои передвижения большим количеством FPV-дронов и пытались не допустить, чтобы наша пехота достигла своих позиций во время ротации,
– объяснил военный.
Такая тактика сработала, потому что россиянам удалось взять значительную часть села под контроль. В то же время это не дает им никакого преимущества.
Возле Старомайорского образовалось "кладбище" техники россиян: смотрите фото
Потери врага на 11 июня 2024 года
С начала полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, российская армия уже потеряла:
- личного состава – около 520 850 (+1100),
- танков – 7902 (+23),
- боевых бронированных машин – 15176 (+32),
- артиллерийских систем – 13690 (+46),
- РСЗВ – 1099 (+1),
- средств ПВО – 842 (+5),
- самолетов – 359 (+1),
- вертолетов – 326 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 11 023 (+13),
- крылатых ракет – 2278 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 18676 (+58),
- специальной техники – 2288 (+21).