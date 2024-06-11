В Генштабе сообщили, что с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне 520 850 своих военных. В частности, за минувшие сутки наши защитники ликвидировали 1 100 оккупантов.
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Потери России в войне
С начала полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, российская армия уже потеряла:
- личного состава – около 520 850 (+1100),
- танков – 7902 (+23),
- боевых бронированных машин – 15176 (+32),
- артиллерийских систем – 13690 (+46),
- РСЗВ – 1099 (+1),
- средств ПВО – 842 (+5),
- самолетов – 359 (+1),
- вертолетов – 326 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 11 023 (+13),
- крылатых ракет – 2278 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 18676 (+58),
- специальной техники – 2288 (+21).
Потери России в войне на 11 июня 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ
ВСУ ликвидировали вражеский Су-25 в Донецкой области
В Сухопутных войсках сообщили, что Вооруженные силы Украины прилагают максимум усилий для истощения и сдерживания российских захватчиков на Покровском направлении.
В частности, только за 10 июня потери оккупантов на этом направлении составили 198 человек.
Удалось уничтожить:
- самолет Су-25;
- один танк;
- боевую бронированную машину;
- пушку и четыре автомобиля.
В Сухопутных силах сообщили, что в течение суток на Покровском направлении россияне 21 раз пытались штурмовать позиции ВСУ вблизи Евгеновки, Новоалександровки, Новопокровского, Яснобродовки, Уманского и Карловки.
Украинские защитники отбили 19 вражеских атак, а еще два боестолкновения, по состоянию на конец суток, продолжались неподалеку Новоалександровки и Новопокровского.