В Генштабе сообщили, что с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне 520 850 своих военных. В частности, за минувшие сутки наши защитники ликвидировали 1 100 оккупантов.

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Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, российская армия уже потеряла:

  • личного состава – около 520 850 (+1100),
  • танков – 7902 (+23),
  • боевых бронированных машин – 15176 (+32),
  • артиллерийских систем – 13690 (+46),
  • РСЗВ – 1099 (+1),
  • средств ПВО – 842 (+5),
  • самолетов – 359 (+1),
  • вертолетов – 326 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 11 023 (+13),
  • крылатых ракет – 2278 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 18676 (+58),
  • специальной техники – 2288 (+21).

Потери России в войне на 11 июня 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

ВСУ ликвидировали вражеский Су-25 в Донецкой области

В Сухопутных войсках сообщили, что Вооруженные силы Украины прилагают максимум усилий для истощения и сдерживания российских захватчиков на Покровском направлении.

В частности, только за 10 июня потери оккупантов на этом направлении составили 198 человек.

Удалось уничтожить:

  • самолет Су-25;
  • один танк;
  • боевую бронированную машину;
  • пушку и четыре автомобиля.

В Сухопутных силах сообщили, что в течение суток на Покровском направлении россияне 21 раз пытались штурмовать позиции ВСУ вблизи Евгеновки, Новоалександровки, Новопокровского, Яснобродовки, Уманского и Карловки.

Украинские защитники отбили 19 вражеских атак, а еще два боестолкновения, по состоянию на конец суток, продолжались неподалеку Новоалександровки и Новопокровского.