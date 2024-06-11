У Генштабі повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні 520 850 своїх військових. Зокрема, за минулу добу наші захисники ліквідували 1 100 окупантів.

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Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, російська армія вже втратила:

особового складу – близько 520 850 (+1100),

танків – 7902 (+23),

бойових броньованих машин – 15176 (+32),

артилерійських систем – 13690 (+46),

РСЗВ – 1099 (+1),

засобів ППО – 842 (+5),

літаків – 359 (+1),

гелікоптерів – 326 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11 023 (+13),

крилатих ракет – 2278 (+0),

кораблів/катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 18676 (+58),

спеціальної техніки – 2288 (+21).

Втрати Росії у війні на 11 червня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

ЗСУ ліквідували ворожий Су-25 на Донеччині

У Сухопутних військах повідомили, що Збройні сили України докладають максимум зусиль для виснаження та стримування російських загарбників на Покровському напрямку.

Зокрема, лише за 10 червня втрати окупантів на цьому напрямку склали 198 осіб.

Вдалося знищити:

літак Су-25;

один танк;

бойову броньовану машину;

гармату та чотири автомобілі.

У Сухопутних силах повідомили, що протягом доби на Покровському напрямку росіяни 21 раз намагалися штурмувати позиції ЗСУ поблизу Євгенівки, Новоолександрівки, Новопокровського, Яснобродівки, Уманського та Карлівки.

Українські оборонці відбили 19 ворожих атак, а ще два боєзіткнення, станом на кінець доби, тривали неподалік Новоолександрівки та Новопокровського.