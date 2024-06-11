Україна обороняється від російських атак уже 839 діб.
За поточну добу російська армія здійснила ракетні та авіаційні удари, а також обстріляла позиції ЗСУ та населені пункти.
На різних напрямках фронту тривають бойові дії, проте ситуація у більшості випадків утримується під контролем.
Росія активно атакує на Лиманському напрямку / Колаж 24 Каналу
Триває 839 доба оборони України від російських загарбників. З початку поточної доби, 11 червня, по всій лінії фронту вже зафіксували 37 бойових зіткнень.
У Генштабі розповіли, що російська армія уже двічі вдарила ракетами, здійснила 4 авіаційні удари із застосуванням 10 керованих авіабомб та атакувала 40 дронами-камікадзе. Окрім цього, вона приблизно 500 разів обстріляла позиції ЗСУ та населені пункти.