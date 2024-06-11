У Генштабі розповіли, що російська армія уже двічі вдарила ракетами, здійснила 4 авіаційні удари із застосуванням 10 керованих авіабомб та атакувала 40 дронами-камікадзе. Окрім цього, вона приблизно 500 разів обстріляла позиції ЗСУ та населені пункти.

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Яка ситуація на фронті

Росія атакує в напрямку Вовчанська: дивіться на карті

Триває атака поблизу Берестового: дивіться на карті

Росія концентрує свої сили біля Тернів: дивіться на карті

Триває бій поблизу Виїмки: дивіться на карті

Тривають бої поблизу Кліщіївки та Андріївки: дивіться на карті

На Покровському напрямку триває 7 бойових зіткнень: дивіться на карті

Триває бойове зіткнення поблизу Красногорівки: дивіться на карті

Тривають бої біля Чарівного: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку окупанти 4 рази спробували покращити своє тактичне положення біля Малої Токмачки і Щербаків.

Росіяни хотіли покращити своє становище біля Малої Токмачки і Щербаків: дивіться на карті