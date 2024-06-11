У Генштабі розповіли, що російська армія уже двічі вдарила ракетами, здійснила 4 авіаційні удари із застосуванням 10 керованих авіабомб та атакувала 40 дронами-камікадзе. Окрім цього, вона приблизно 500 разів обстріляла позиції ЗСУ та населені пункти.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку наразі росіяни атакують в напрямку Вовчанська. Атака триває, але, на щастя, ситуація контрольована.

Росія атакує в напрямку Вовчанська: дивіться на карті

На Куп’янському напрямку українські захисники відбивають 2 російські атаки поблизу Берестового. Там ситуація також під контролем.

Триває атака поблизу Берестового: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ЗСУ відбивали 8 атак окупантів. Росіяни зосереджують свої зусилля неподалік Тернів. Там уже відбито 1 штурм, ще 3 бойових зіткнення продовжуються. Також тривають бойові дії поблизу Дружелюбівки, Невського та Григорівки.

Росія концентрує свої сили біля Тернів: дивіться на карті

На Сіверському напрямку українська армія успішно відбила 5 спроб окупантів просунутись уперед поблизу Верхньокам’янського та Виїмки. Наразі триває 1 бойове зіткнення біля Виїмки.

Триває бій поблизу Виїмки: дивіться на карті

На Краматорському напрямку з початку поточної доби зафіксовано 3 штурми противника. Один із них поблизу Часового Яру відбито, але бойові зіткнення ще тривають в районах Кліщіївки та Андріївки.

Тривають бої поблизу Кліщіївки та Андріївки: дивіться на карті

На Покровському напрямку українська армія не допускає просування російських військ вглиб нашої території. Росія намагається прорвати нашу оборону поблизу Новоолександрівки, Сокола, Новоселівки Першої і Яснобродівки. Зараз триває 7 боєзіткнень. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку триває 7 бойових зіткнень: дивіться на карті

На Курахівському напрямку російська армія 2 рази розпочинала штурмові дії. Біля Парасковіївки ЗСУ атаку успішно відбили. Наразі триває бій поблизу Красногорівки.

Триває бойове зіткнення поблизу Красногорівки: дивіться на карті

На Гуляйпільському напрямку російська армія активізувалася біля Чарівного. Там зараз триває 3 боєзіткнення. Росіяни отримують жорстку відсіч від ЗСУ.

Тривають бої біля Чарівного: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку окупанти 4 рази спробували покращити своє тактичне положення біля Малої Токмачки і Щербаків.

Росіяни хотіли покращити своє становище біля Малої Токмачки і Щербаків: дивіться на карті

На решті напрямків обстановка суттєво не змінилася.