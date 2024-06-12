Однак загарбникам не вдається захопити Часів Яр, хоча вони постійно про це заявляють. Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов.

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Чому окупанти не можуть захопити Часів Яр

Кирило Сазонов зазначив, що в окупантів є резерви, які вони перекидають, бо не можуть собі дозволити тримати їх біля лінії зіткнення. Ворог діє у такий спосіб: на штурм йде якась кількість, більшість з них у результаті – знищені або поранені. Хто залишився живим – відкотилися, якщо їм це дозволили. Тоді підходять інші. Це відбувається постійно. Однак у росіян величезні втрати і серед особового складу, і техніки.

Окупанти робили заяви, що нібито їм вдалось захопити Іванівське біля Часового Яру, однак це неправда. Крім того, там ЗСУ змогли знищити вже два рідкісні самохідні міномети ворога "Тюльпан".

Окупанти "беруть" все. Часів Яр "брали", мабуть, три дні тому. Загалом 10 разів за останні кілька місяців вони його "взяли". Вони вже казали, що нібито перебувають "вже в місті, тривають вуличні бої". Але насправді цього не було. Казали, що буцімто оточили його,

– сказав воїн ЗСУ.

Серйозною перепоною для ворога є мікрорайон "Канал", який вже майже повністю зруйнований. Росіяни не можуть його перейти. Там тривають вуличні бої. Загарбники туди періодично прориваються.

"Канал" для них – це досить вагома перепона. Вони його не можуть перейти. Хоча дуже намагаються, щоб зайти у Часів Яр. Там тривають вуличні бої. Вони туди періодично прориваються, іноді невеличкими групами", – підкреслив військовий.

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