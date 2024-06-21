Носит ОМБр имя короля Даниила Галицкого и базируется в Яворове на Львовщине. В четверг, 20 июня, бойцы подтвердили передислокацию.

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Бойцов 24-й ОМБр отправили под Часов Яр

По словам защитников, ситуация в районе Часового Яра – чрезвычайно тяжелая. Их перебросили на соответствующий участок для усиления обороны.

Враг постоянно устраивает массированные лобовые штурмы, а также пытается обойти населенный пункт с севера и юга,

– написали в пресс-службе ОМБр.

В то же время известно, что захватчики постоянно обстреливают Часов Яр управляемыми авиабомбами и всеми возможными видами вооружения.

Воины 24 бригады массово уничтожают пехоту и технику врага, ломая его планы и заставляют платить огромную цену за каждый метр земли.

Важно! 24-я ОМБр подтверждает потери среди личного состава, подчеркивая месть врагу. Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования близким и собратьям погибших воинов.

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Следует упомянуть, что не менее тяжелой является ситуация на Покровском направлении. Военный обозреватель Константин Машовец отмечал, что этот участок враг для себя определил как один из "наиболее перспективных". На нем постоянно идут бои между защитниками и оккупантами.