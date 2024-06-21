С 24 февраля 2022 года потери убитыми и ранеными на фронте достигли 531 980 российских солдат. Однако они могут быть больше, ведь посчитать потери из-за интенсивных боев трудно.
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Что известно о потерях врага
- танков – 8 001 (+14);
- боевых бронированных машин – 15 372 (+35);
- артиллерийских систем – 14 106 (+54);
- РСЗО – 1 106 (+1);
- средства ПВО – 861 (+2);
- самолетов – 359 (+0);
- вертолетов – 326 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 11 260 (+0);
- крылатые ракеты – 2 298 (+0);
- корабли /катера – 28 (+0);
- подводные лодки – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 19 181 (+47);
- специальная техника – 2 367 (+10).
Потери врага 21 июня 2024 года
Кстати, 20 июня 24 отдельная механизированная бригада имени короля Даниила сообщила, что их перебрасывают для усиления обороны в район Часового Яра в Донецкой области.
Военные объяснили, что ситуация в городе и вокруг него чрезвычайно тяжелая. В частности:
- Россия постоянно прибегает к массированным лобовым штурмам и пытается обойти населенный пункт с севера и юга;
- оккупанты обстреливают Часов Яр управляемыми авиабомбами (КАБами) и всеми возможными видами вооружения.
Воины рассказали, что они уничтожают вражескую пехоту и технику. Поэтому планы россиян ломаются и они вынуждены платить огромную цену за каждый метр украинской земли.