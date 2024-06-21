С 24 февраля 2022 года потери убитыми и ранеными на фронте достигли 531 980 российских солдат. Однако они могут быть больше, ведь посчитать потери из-за интенсивных боев трудно.

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Что известно о потерях врага

  • танков – 8 001 (+14);
  • боевых бронированных машин – 15 372 (+35);
  • артиллерийских систем – 14 106 (+54);
  • РСЗО – 1 106 (+1);
  • средства ПВО – 861 (+2);
  • самолетов – 359 (+0);
  • вертолетов – 326 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 11 260 (+0);
  • крылатые ракеты – 2 298 (+0);
  • корабли /катера – 28 (+0);
  • подводные лодки – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 19 181 (+47);
  • специальная техника – 2 367 (+10).

Потери врага на фронте 21 июня 2024 года
Потери врага 21 июня 2024 года

Кстати, 20 июня 24 отдельная механизированная бригада имени короля Даниила сообщила, что их перебрасывают для усиления обороны в район Часового Яра в Донецкой области.

Военные объяснили, что ситуация в городе и вокруг него чрезвычайно тяжелая. В частности:

  • Россия постоянно прибегает к массированным лобовым штурмам и пытается обойти населенный пункт с севера и юга;
  • оккупанты обстреливают Часов Яр управляемыми авиабомбами (КАБами) и всеми возможными видами вооружения.

Воины рассказали, что они уничтожают вражескую пехоту и технику. Поэтому планы россиян ломаются и они вынуждены платить огромную цену за каждый метр украинской земли.