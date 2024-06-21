Об этом в эфире национального марафона сообщил спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой. Он пояснил, что за прошедшие сутки произошло 149 боевых столкновений, а российский агрессор нанес 45 авиационных ударов и 99 обстрелов с применением реактивных систем залпового огня, передает 24 Канал.

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Что происходит на Востоке Украины

На Харьковском направлении произошло 3 боевых столкновения. Бои шли в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы и Волчанск.

Враг продолжает атаковать возле Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки составило 18. Силы обороны отбивали атаки врага в районах Синьковки, Стельмаховки, Степной Новоселовки, Песчаного Харьковской области.

ВСУ сдерживают врага возле Синьковки: смотрите на карте

На Лиманском направлении наши войска воспрепятствовали 9 атакам противника в районах населенных пунктов Грековка, Невское и в Серебрянском лесничестве Луганской области.

Россияне пытались сунуться возле Грековки: смотрите на карте

На Северском направлении Силами обороны отражено 8 атак в районах Раздоловки, Верхнекаменского Донецкой области.

Силы обороны отбили атаки в районе Раздоловки: смотрите на карте

На Краматорском направлении украинские защитники остановили 15 попыток врага прорвать нашу оборону в районах Нового, Клещиевки, Калиновки, Андреевки и Ивановского Донецкой области.

Враг активизировался возле Клещиевки: смотрите на карте

На Торецком направлении противник активизировался и совершил 10 безуспешных атак в районах населенных пунктов Шумы, Нью-Йорк и города Торецк.

Россияне активизировались возле Нью-Йорка: смотрите на карте

На Покровском направлении уже традиционно самое горячее. Здесь наши защитники отражали 53 атаки в районах населенных пунктов Александрополь, Новоалександровка, Воздвиженка, Сокол, Евгеновка, Карловка, Калиновое, Новоселовка Первая и Уманское Донецкой области.

ВСУ отбили атаки возле Сокола: смотрите на карте

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать захватчиков в районе населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа, Константиновка и Парасковиевка, где враг 21 раз пытался прорвать оборону наших подразделений.

Украинские защитники отбили атаки возле Красногоровки: смотрите на карте

Что происходит на Юге

На Времовском направлении враг совершил 3 безуспешные штурмы наших позиций в районе населенного пункта Водяное Донецкой области.

Враг пытался атаковать в районе Водяного: смотрите на карте

На Ореховском направлении произошло 2 столкновения в районе Малой Токмачки Запорожской области.

Силы обороны отбили наступление возле Малой Токмачки: смотрите на карте

На Приднепровском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки враг совершил здесь 6 атак на позиции Сил обороны.