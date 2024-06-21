Об этом в эфире национального марафона сообщил спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой. Он пояснил, что за прошедшие сутки произошло 149 боевых столкновений, а российский агрессор нанес 45 авиационных ударов и 99 обстрелов с применением реактивных систем залпового огня, передает 24 Канал.

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