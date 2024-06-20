Що відомо про наслідки удару по селу Розкішне на Донеччині

20 червня 2024 року, о 12:20, армія держави-агресора вдарила по території Іллінівської громади Краматорського району, попередньо, касетними боєприпасами з РСЗВ "Смерч". У селі Розкішне отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям, 64-річна жінка та двоє чоловіків 30 і 42 років,

– повідомили в обласній прокуратурі.

В результаті обстрілу населеного пункту пошкоджено 4 домогосподарства, 2 автомобіля й газопровід.

Глава Донецької області Вадим Філашкін закликав евакуюватися та показав наслідки обстрілу.

В якому стані поранені

Прокурори повідомили: четверо людей – чоловіки 32 і 37 років, 57-річна жінка, а також хлопець 14 років – дістали мінно-вибухові травми і осколкові поранення. Їх доставили до лікарняного закладу для надання кваліфікованої допомоги.



